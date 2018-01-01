У Луцьку шукають директора для школи №27
Сьогодні, 10:48
У Луцьку оголосили конкурс на заміщення посади директора школи №27.
Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Директор управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що документи на заміщення посади можна подати до 29 червня. Сам конкурс проведуть 7 липня в управлінні.
«Школу планують відкрити 1 вересня. Новий керівник має набрати колектив. Треба затвердити статут навчального закладу на найближчій сесії, аби не виникало колізій», - зазначила вона.
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Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Директор управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що документи на заміщення посади можна подати до 29 червня. Сам конкурс проведуть 7 липня в управлінні.
«Школу планують відкрити 1 вересня. Новий керівник має набрати колектив. Треба затвердити статут навчального закладу на найближчій сесії, аби не виникало колізій», - зазначила вона.
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