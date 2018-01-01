У Луцьку шукають директора для школи №27

У Луцьку оголосили конкурс на заміщення посади директора школи №27.Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Директор управління освітирозповіла, що документи на заміщення посади можна подати до 29 червня. Сам конкурс проведуть 7 липня в управлінні.«Школу планують відкрити 1 вересня. Новий керівник має набрати колектив. Треба затвердити статут навчального закладу на найближчій сесії, аби не виникало колізій», - зазначила вона.