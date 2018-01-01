вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку шукають директора для школи №27

У Луцьку шукають директора для школи №27
У Луцьку оголосили конкурс на заміщення посади директора школи №27.

Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Директор управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що документи на заміщення посади можна подати до 29 червня. Сам конкурс проведуть 7 липня в управлінні.

«Школу планують відкрити 1 вересня. Новий керівник має набрати колектив. Треба затвердити статут навчального закладу на найближчій сесії, аби не виникало колізій», - зазначила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: директор, школа, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка каже, що її змушують платити благодійні внески у школі
Сьогодні, 11:05
У Луцьку шукають директора для школи №27
Сьогодні, 10:48
Прив'язав ланцюгом до ліжка: вітчим жорстоко знущався над дитиною. ФОТО
Сьогодні, 10:44
У луцькій лікарні відремонтують балкони та ліфти
Сьогодні, 10:36
Квартири атовцям, тролейбуси та сміттєві баки: на що витратять гроші з бюджету Луцька
Сьогодні, 10:27
Схожі новини
Лучанка каже, що її змушують платити благодійні внески у школі Лучанка каже, що її змушують платити благодійні внески у школі
Сьогодні, 11:05
У луцькі школи першочергово прийматимуть дітей з міста У луцькі школи першочергово прийматимуть дітей з міста
20 червень, 09:47
Школи Луцька просять видавати учнівські квитки Школи Луцька просять видавати учнівські квитки
18 червень, 16:30
Відомо, хто може очолити Волинську обласну бібліотеку для юнацтва Відомо, хто може очолити Волинську обласну бібліотеку для юнацтва
24 травень, 11:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка каже, що її змушують платити благодійні внески у школі
Сьогодні, 11:05
 0
У Луцьку шукають директора для школи №27
Сьогодні, 10:48
 0
Прив'язав ланцюгом до ліжка: вітчим жорстоко знущався над дитиною. ФОТО
Сьогодні, 10:44
 0
У луцькій лікарні відремонтують балкони та ліфти
Сьогодні, 10:36
 0
Квартири атовцям, тролейбуси та сміттєві баки: на що витратять гроші з бюджету Луцька
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8