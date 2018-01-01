Лучанка каже, що її змушують платити благодійні внески у школі

Лучанка нарікає на те, що у школі №5 змушують сплачувати батьківські внески.Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Депутатрозповіла, що до неї звернулася мама учня школи №5, де є проблеми з благодійними внесками. Лучанка каже, що її змушують сплачувати кошти.«Виник конфлікт з директором, педагогом, батьками. Цю ситуацію треба якось впорядкувати», - сказала вона.Начальник управління освітиповідомила, що управління не має стосунку до благодійних внесків.«Ми запрошували директора школи. Він сам звернувся з тим, аби контрольно-ревізійне управління вивчило ситуацію, бо окремі звинувачення були безпідставними. Із цією мамою було багато нюансів», - заявила Лещенко.У понеділок, 25 червня, члени комісії попросили запросити маму, голову батьківського комітету класу та директора школи №5 у міську раду, щоби розібратися з ситуацією.