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Лучанка каже, що її змушують платити благодійні внески у школі

Лучанка каже, що її змушують платити благодійні внески у школі
Лучанка нарікає на те, що у школі №5 змушують сплачувати батьківські внески.

Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Депутат Анна Мовяк розповіла, що до неї звернулася мама учня школи №5, де є проблеми з благодійними внесками. Лучанка каже, що її змушують сплачувати кошти.

«Виник конфлікт з директором, педагогом, батьками. Цю ситуацію треба якось впорядкувати», - сказала вона.

Начальник управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що управління не має стосунку до благодійних внесків.

«Ми запрошували директора школи. Він сам звернувся з тим, аби контрольно-ревізійне управління вивчило ситуацію, бо окремі звинувачення були безпідставними. Із цією мамою було багато нюансів», - заявила Лещенко.

У понеділок, 25 червня, члени комісії попросили запросити маму, голову батьківського комітету класу та директора школи №5 у міську раду, щоби розібратися з ситуацією.

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Теги: школа, Луцьк, скандал
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Коментарі 1
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ми провчились вже 9 років, ( в іншійшколі ) і всі роки сплачувели бл. внески. Хоч їх і забороняють постійно. Бо кожен боїться негативного відношення дирекції до соєї дитини ! І ХАЙ скільки кажуть що ще добровільно, це не так . Добровільно - це не тоді коли регулярно і конкретна сума. А тоді коли я сама визначаю коли і скільки можу внести. Так що Пробуйте з цим бороись - може у вас получиться. УДАЧІ.
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