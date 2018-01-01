Лучанка каже, що її змушують платити благодійні внески у школі
Сьогодні, 11:05
Лучанка нарікає на те, що у школі №5 змушують сплачувати батьківські внески.
Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Депутат Анна Мовяк розповіла, що до неї звернулася мама учня школи №5, де є проблеми з благодійними внесками. Лучанка каже, що її змушують сплачувати кошти.
«Виник конфлікт з директором, педагогом, батьками. Цю ситуацію треба якось впорядкувати», - сказала вона.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що управління не має стосунку до благодійних внесків.
«Ми запрошували директора школи. Він сам звернувся з тим, аби контрольно-ревізійне управління вивчило ситуацію, бо окремі звинувачення були безпідставними. Із цією мамою було багато нюансів», - заявила Лещенко.
У понеділок, 25 червня, члени комісії попросили запросити маму, голову батьківського комітету класу та директора школи №5 у міську раду, щоби розібратися з ситуацією.
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Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Депутат Анна Мовяк розповіла, що до неї звернулася мама учня школи №5, де є проблеми з благодійними внесками. Лучанка каже, що її змушують сплачувати кошти.
«Виник конфлікт з директором, педагогом, батьками. Цю ситуацію треба якось впорядкувати», - сказала вона.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що управління не має стосунку до благодійних внесків.
«Ми запрошували директора школи. Він сам звернувся з тим, аби контрольно-ревізійне управління вивчило ситуацію, бо окремі звинувачення були безпідставними. Із цією мамою було багато нюансів», - заявила Лещенко.
У понеділок, 25 червня, члени комісії попросили запросити маму, голову батьківського комітету класу та директора школи №5 у міську раду, щоби розібратися з ситуацією.
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Коментарі 1
ми провчились вже 9 років, ( в іншійшколі ) і всі роки сплачувели бл. внески. Хоч їх і забороняють постійно. Бо кожен боїться негативного відношення дирекції до соєї дитини ! І ХАЙ скільки кажуть що ще добровільно, це не так . Добровільно - це не тоді коли регулярно і конкретна сума. А тоді коли я сама визначаю коли і скільки можу внести. Так що Пробуйте з цим бороись - може у вас получиться. УДАЧІ.
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