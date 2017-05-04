Волинянин став заслуженим працівником сільського господарства України
Сьогодні, 11:55
Директор департаменту агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації Юрій Горбенко отримав звання «Заслужений працівник сільського господарства України».
Відповідний указ Президент України Петро Порошенко підписав учора, 21 червня.
Юрій Горбенко отримав нагороду за вагомий особистий внесок у державне будівництво, забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу та з нагоди 100-річчя державної служби в Україні.
До слова, усього 21 червня звання «Заслужений працівник сільського господарства України» разом з Юрієм Горбенком отримали троє державних службовців. Загалом же в Україні це звання мають менше двох сотень людей.
Довідково:
Юрій Горбенко почав трудовий шлях головним інженером колгоспу «Прогрес» в селі Новоукраїнка Млинівського району Рівненської області.
Опісля працював на керівних посадах у Млинівському районі Рівненської області та Луцькому районі Волинської області.
У 2002-2005 роках очолював Горохівську районну державну адміністрацію.
Пізніше перейшов на роботу в комерційні структури. Був заступником голови правління ВАТ «Горохівський цукровий завод» та виконував обов'язки директора ТзОВ «Птахокомплекс «Губин».
Із вересня 2008-го Горбенко був заступником начальника головного управління агропромислового розвитку. А у 2010 році очолив управління.
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Відповідний указ Президент України Петро Порошенко підписав учора, 21 червня.
Юрій Горбенко отримав нагороду за вагомий особистий внесок у державне будівництво, забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу та з нагоди 100-річчя державної служби в Україні.
До слова, усього 21 червня звання «Заслужений працівник сільського господарства України» разом з Юрієм Горбенком отримали троє державних службовців. Загалом же в Україні це звання мають менше двох сотень людей.
Довідково:
Юрій Горбенко почав трудовий шлях головним інженером колгоспу «Прогрес» в селі Новоукраїнка Млинівського району Рівненської області.
Опісля працював на керівних посадах у Млинівському районі Рівненської області та Луцькому районі Волинської області.
У 2002-2005 роках очолював Горохівську районну державну адміністрацію.
Пізніше перейшов на роботу в комерційні структури. Був заступником голови правління ВАТ «Горохівський цукровий завод» та виконував обов'язки директора ТзОВ «Птахокомплекс «Губин».
Із вересня 2008-го Горбенко був заступником начальника головного управління агропромислового розвитку. А у 2010 році очолив управління.
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