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На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО

На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО
На Волині викрили закарпатських фальсифікаторів коньяку, які організували на території області підпільний цех відомих торгових алкоголю.

Особи, які займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв, здійснювали постачанні сурогату у різні регіони держави, у тому числі на Волинь.

Під час санкціоновано обшуку було знайдено та вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, велику кількість сировини та готової до реалізації незаконно виготовленої продукції.

У кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії.
Зазначається, що таке правопорушення, передбачено покарання у виді штрафу у розмірі до 170 тис. грн.
На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО
На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО
На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО
На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО
На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО
На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО
На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО

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Теги: фальсифікат, алкоголь, викриття
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Коментарі 1
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В так званій "Кавярні" (Свято-Троїцький собор), таким коньяком торгують усе життя. Він і не пахне коньяком. Низькосортна горілка, підфарбована коричневим барвником. Люди беруть до кави гадость.
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