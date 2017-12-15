На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО
Сьогодні, 15:10
На Волині викрили закарпатських фальсифікаторів коньяку, які організували на території області підпільний цех відомих торгових алкоголю.
Особи, які займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв, здійснювали постачанні сурогату у різні регіони держави, у тому числі на Волинь.
Під час санкціоновано обшуку було знайдено та вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, велику кількість сировини та готової до реалізації незаконно виготовленої продукції.
У кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії.
Зазначається, що таке правопорушення, передбачено покарання у виді штрафу у розмірі до 170 тис. грн.
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Особи, які займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв, здійснювали постачанні сурогату у різні регіони держави, у тому числі на Волинь.
Під час санкціоновано обшуку було знайдено та вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, велику кількість сировини та готової до реалізації незаконно виготовленої продукції.
У кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії.
Зазначається, що таке правопорушення, передбачено покарання у виді штрафу у розмірі до 170 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
В так званій "Кавярні" (Свято-Троїцький собор), таким коньяком торгують усе життя. Він і не пахне коньяком. Низькосортна горілка, підфарбована коричневим барвником. Люди беруть до кави гадость.
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