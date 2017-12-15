На Волині викрили підпільний цех з виготовлення коньяку. ФОТО

На Волині викрили закарпатських фальсифікаторів коньяку, які організували на території області підпільний цех відомих торгових алкоголю.Особи, які займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв, здійснювали постачанні сурогату у різні регіони держави, у тому числі на Волинь.Під час санкціоновано обшуку було знайдено та вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, велику кількість сировини та готової до реалізації незаконно виготовленої продукції.У кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії.Зазначається, що таке правопорушення, передбачено покарання у виді штрафу у розмірі до 170 тис. грн.