Палаюче небо вечірнього Луцька. ФОТО

Катерина Приступа зафіксувала на світлинах красу вечірнього неба в Луцьку.



Знімки вона зробила увечері 22 червня.



Зі слів фотографа, світлини зроблені в районі проспекту Відродження в обласному центрі Волині.



«Така краса неба просто зачаровує», - зізналася Катерина Приступа.





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