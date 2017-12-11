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Палаюче небо вечірнього Луцька. ФОТО

Палаюче небо вечірнього Луцька. ФОТО
Фотограф Катерина Приступа зафіксувала на світлинах красу вечірнього неба в Луцьку.

Знімки вона зробила увечері 22 червня.

Зі слів фотографа, світлини зроблені в районі проспекту Відродження в обласному центрі Волині.

«Така краса неба просто зачаровує», - зізналася Катерина Приступа.

Палаюче небо вечірнього Луцька. ФОТО
Палаюче небо вечірнього Луцька. ФОТО
Палаюче небо вечірнього Луцька. ФОТО
Палаюче небо вечірнього Луцька. ФОТО

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Теги: небо, вечір, захід сонця, Луцьк
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Коментарі 2
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Лучан почав пісяти від такого новини
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Вмене в інстаграмі дівчата (не фотографи) на телефон кращі фото поробили
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