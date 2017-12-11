Палаюче небо вечірнього Луцька. ФОТО
Сьогодні, 22:06
Фотограф Катерина Приступа зафіксувала на світлинах красу вечірнього неба в Луцьку.
Знімки вона зробила увечері 22 червня.
Зі слів фотографа, світлини зроблені в районі проспекту Відродження в обласному центрі Волині.
«Така краса неба просто зачаровує», - зізналася Катерина Приступа.
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Знімки вона зробила увечері 22 червня.
Зі слів фотографа, світлини зроблені в районі проспекту Відродження в обласному центрі Волині.
«Така краса неба просто зачаровує», - зізналася Катерина Приступа.
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Коментарі 2
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