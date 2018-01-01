На Волині затримали банду наркозлочинців: подробиці





Про це йшлося у суботу, 23 червня, під час брифінгу.



Головний поліцейський Волині Петро Шпига розповів, що групу наркозлочинців затримали 21 червня вночі разом з організаторами та виконавцями. Загалом упіймали 5 людей.



«У помешканнях провели обшуки і вилучили до кілограма амфетаміну», - сказав він.



Начальник слідчого управління поліції Олександр Климовський зазначив, що нині наркозлочинцям висунули підозру за збут наркотичних засобів та хочуть обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою. Окрім того, вилучили й кошти, які вдалося отримати за продаж речовин.



«Протягом січня-червня проводили ряд заходів. 21 червня провели фінальні закупки наркоречовин. У всіх фігурантів справи вилучили амфетамін, канабіс, оскільки дехто й сам схильний до вживання наркоречовин, гроші, речі, які використовували для розфасовки амфетаміну, а також майно, яке ці особи придбали за кошти від незаконного обігу наркотиків», - відзначив начальник управління протидії наркозлочинності Володимир Костанюк.



Усі учасники банди були причетні до збуту: наркоречовину клали у відповідному місці та забирали гроші. Окрім того, деякі кошти скидали їм на картку.



«За день до них могло звернутися більше 50 покупців», - додав Климовський. Загалом вилучили амфетаміну на 450 тисяч гривень. Усі учасник групи – лучани від 1986-го року народження до 1954-го, один із них раніше притягувався до відповідальності, решта – несудимі, каже поліцейський.



Загалом цьогоріч упіймали 4 організовані злочинні групи, які займалися збутом наркотики.

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