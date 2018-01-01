У центрі Луцька – дрегстери, які завтра мчатимуть аеродромом. ФОТО

У центрі Луцька розгорнули виставку дрегстерів – автомобілів, які братимуть участь у завтрашніх перегонах другого етапу PROUDRS Професійної Української дрег-рейсингової серії.Виставка відбулася 23 червня на Театральному майдані облцентру Волині.На Театральному майдані у Луцьку розгорнули виставку дрегстерів – учасників перегонів. Усі охочі мали нагоду поспілкуватись з пілотами, сфотографуватись біля авто, взяти участь у конкурсах та розіграшах.«Ця подія у Луцьку — вперше. В місті вже є гості з Польщі і Молдови на своїх авто, в яких понад тисяча кінських сил. Загалом вже зареєструвалися понад 70 пілотів, завтра очікуємо ще плюс-мінус 15 пілотів. Сподіваємося, буде гарна погода, яка дозволить насолодитися дійством», - розповів один із організаторів змаганьНагадаємо,Чемпіонат України з мото-дрегрейсингу, другий етап PROUDRS Професійної Української дрег-рейсингової серії.Дрег-рейсинг - це заїзд на 402 метри, де головне – якнайшвидше проїхати дистанцію та показати найкращий час. Також у парних заїздах, звісно, потрібно виграти у суперника.В дрег-рейсингу беруть участь спеціально підготовлені автомобілі, які називаються дрегстерами. Потужність машин до 10 000 кінських сил. Розгін до першої сотні за 0,4 секунди. За 402 метри дрегстери розганяються до 530 кілометрів на годину. Це рівень світового дрегрейсингу.В Україні є дрегстери потужністю від 1000 до 4000 тисяч кінських сил з розгоном до першої сотні за 0,8 секунди та з набором швидкості до 350 кілометрів на годину. І всі ці машини та мотоцикли приїдуть у Луцьк вже 24 червня на аеродром (вул. Ківерцівська, 85). На PROUDRS спортсмени змагатимуться у п’яти класах автомобілів та трьох класах мотоциклів. Отже вісім класів та потужна боротьба в кожному класі очікує глядачів.Зазначається, що для глядачів організують стантрайдинг-шоу. Організатори змагань побудують на аеродромі VIP-трибуни на 300 посадочних місць, створять парк сервісу для пілотів, побудують 20-метрову сцену. Буде встановлений великий екран 6х4 м. Понад 150 бетонних блоків та 2 кілометри огорожі забезпечать безпеку глядачів на змаганні.