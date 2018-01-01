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«Волинь» у першому спарингу перемогла команду Прем’єр-ліги

«Волинь» у першому спарингу перемогла команду Прем’єр-ліги
У першій грі після виходу з відпустки луцька «Волинь» перемогла столичний «Арсенал».

Про це повідомили у прес-службі луцького ФК.

Головний тренер лучан Андрій Тлумак зробив глядачам сюрприз у вигляді схеми з трьома захисниками та двома активними латералями на флангах. Гру луцькі футболісти почали дуже активно, і вже на перших хвилинах гри Денис Кожанов міг відкривати рахунок, однак з меж штрафного майданчика послав м’яч повз стійку воріт суперників.

Волиняни виглядали краще за столичних «канонірів» та провели ще ряд хороших масованих атак. Утім, і голкіпер господарів Богдан Когут двічі «підчищав» позаду під час ривків гравців «Арсенала». А у середині тайму гості не за правилами зіграли у власному карному майданчику проти гравця, який зараз знаходиться у нас на перегляді. Андрій Яковлєв бездоганно виконав пенальті – 1:0.

Зовсім скоро голкіпер «Арсенала» витягнув удар головою одного з гравців «Волині» практично з «дев’ятки» власних воріт. Утім, другий гол у ворота гостей був неминучим – наприкінці тайму вони заробили ще один пенальті у власні ворота, а Яковлєв знову перехитрив воротаря киян. На перерву команди пішли за комфортної переваги «Волині» у два голи.

На другий тайм Андрій Тлумак випустив нових 11 гравців. Волиняни досить швидко могли збільшити рахунок: Володимир Коробка «утік на побачення» з голкіпером команди-суперниці, однак не зумів переграти свого візаві. А за декілька хвилин результативну атаку провели уже гості: після прострілу з флангу та точного удару нападника «Арсенала» Олександр Воробей змушений був діставати м’яч з сітки власних воріт – 2:1.

До завершення матчу було ще багато часу, і «каноніри» мали декілька гольових шансів, однак їх використати не змогли. Натомість, ще кращі можливості розвинути перевагу «Волині» у рахунку мав Ігор Карпенко, який двічі не реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером суперників, а після ще однієї багатоходової комбінації гравець луцької команди просто не влучив у ворота з вбивчої позиції на лінії штрафного майданчика.

Фінальний свисток арбітра зафіксував успіх «Волині» (2:1) у матчі із суперником із Прем’єр-ліги.

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Теги: футбол, Волинь
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