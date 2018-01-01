Без підлоги та посеред сміття: п’яна матір не знає, де ночує син

У волинянки, яка зловживала спиртним, вилучили сина. Жінка не забезпечила для дитини елементарних побутових потреб.Про це у соціальній мережі Facebook написала начальник сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.За інформацією Остапович, поліцейські у Шацькому районі відлучили від матері 16-річного сина, адже проживання вдома було небезпечним для його здоров'я і морального виховання.Жінка, яка неодноразово притягалася до відповідальності за зловживання спиртним, не забезпечувала сина належними умовами проживання та виховання.«Через відсутність засобів для існування в травні 2018 року неповнолітній вчинив незаконне проникнення в чуже приміщення з метою переночівлі та перегляду телепередач», - зазначила Інна Остапович.На час перевірки дитини за місцем проживання в квартирі відсутні належні засоби для існування, немає підлоги, продуктів харчування, засобів гігієни, не дотримано жодних санітарних норм. На підлозі валялося безліч сміття в пакетах, пляшок з-під алкоголю, рештків від тютюнових виробів, що розкидані на підлозі по кімнатах.П’яна матір зранку навіть не знала, де перебував її син на момент перевірки і де ночував.Жінку притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 184 КУпАП. Дитину тимчасово поміщено до притулку для дітей в Рожищі. На цей час з неповнолітнім працюють психологи, вирішується питання про направлення дитини на час літнього сезону на оздоровлення.Матері дитини надано час для усунення причин, які перешкоджали належному проживанню та вихованню сина.