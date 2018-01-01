Без підлоги та посеред сміття: п’яна матір не знає, де ночує син
Сьогодні, 06:33
У волинянки, яка зловживала спиртним, вилучили сина. Жінка не забезпечила для дитини елементарних побутових потреб.
Про це у соціальній мережі Facebook написала начальник сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.
За інформацією Остапович, поліцейські у Шацькому районі відлучили від матері 16-річного сина, адже проживання вдома було небезпечним для його здоров'я і морального виховання.
Жінка, яка неодноразово притягалася до відповідальності за зловживання спиртним, не забезпечувала сина належними умовами проживання та виховання.
«Через відсутність засобів для існування в травні 2018 року неповнолітній вчинив незаконне проникнення в чуже приміщення з метою переночівлі та перегляду телепередач», - зазначила Інна Остапович.
На час перевірки дитини за місцем проживання в квартирі відсутні належні засоби для існування, немає підлоги, продуктів харчування, засобів гігієни, не дотримано жодних санітарних норм. На підлозі валялося безліч сміття в пакетах, пляшок з-під алкоголю, рештків від тютюнових виробів, що розкидані на підлозі по кімнатах.
П’яна матір зранку навіть не знала, де перебував її син на момент перевірки і де ночував.
Жінку притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 184 КУпАП. Дитину тимчасово поміщено до притулку для дітей в Рожищі. На цей час з неповнолітнім працюють психологи, вирішується питання про направлення дитини на час літнього сезону на оздоровлення.
Матері дитини надано час для усунення причин, які перешкоджали належному проживанню та вихованню сина.
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Про це у соціальній мережі Facebook написала начальник сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.
За інформацією Остапович, поліцейські у Шацькому районі відлучили від матері 16-річного сина, адже проживання вдома було небезпечним для його здоров'я і морального виховання.
Жінка, яка неодноразово притягалася до відповідальності за зловживання спиртним, не забезпечувала сина належними умовами проживання та виховання.
«Через відсутність засобів для існування в травні 2018 року неповнолітній вчинив незаконне проникнення в чуже приміщення з метою переночівлі та перегляду телепередач», - зазначила Інна Остапович.
На час перевірки дитини за місцем проживання в квартирі відсутні належні засоби для існування, немає підлоги, продуктів харчування, засобів гігієни, не дотримано жодних санітарних норм. На підлозі валялося безліч сміття в пакетах, пляшок з-під алкоголю, рештків від тютюнових виробів, що розкидані на підлозі по кімнатах.
П’яна матір зранку навіть не знала, де перебував її син на момент перевірки і де ночував.
Жінку притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 184 КУпАП. Дитину тимчасово поміщено до притулку для дітей в Рожищі. На цей час з неповнолітнім працюють психологи, вирішується питання про направлення дитини на час літнього сезону на оздоровлення.
Матері дитини надано час для усунення причин, які перешкоджали належному проживанню та вихованню сина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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