У Луцьку автівка збила знак, наїхала на дерево і ледь не повалила паркан. ФОТО





Про це на сторінці Іван Мирка.



За його словами, інцидент трапився на вулиці Східній поблизу від кільці на Дубнівській. Автівка на іноземній реєстрації повалила дорожній знак, наїхала на тую та "мирно парканулась за сто метрів". На щастя ніхто не постарждав.



"Він ще й мало на паркан не наїхав", - зауважив у коментарі Мирка.

Подія сталася поблизу одного із приватних будинків, тож Мирка разом із власницею дому віднайшли на місці частинку номера і вирішулили в пошуках машини. Її припаркувли приблизно за 100 метрів, однак самого водія на місці не було. Жінка викликала на місце працівників поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на поблизу кільця на вулиці Дубнівській автомобіль Alfa Romeo збив дорожній знак та наїхав на дерево, після чого втік із місця аварії.Про це на сторінці "Автоандони Луцька" написавЗа його словами, інцидент трапився на вулиці Східній поблизу від кільці на Дубнівській. Автівка на іноземній реєстрації повалила дорожній знак, наїхала на тую та "мирно парканулась за сто метрів". На щастя ніхто не постарждав."Він ще й мало на паркан не наїхав", - зауважив у коментарі Мирка.Подія сталася поблизу одного із приватних будинків, тож Мирка разом із власницею дому віднайшли на місці частинку номера і вирішулили в пошуках машини. Її припаркувли приблизно за 100 метрів, однак самого водія на місці не було. Жінка викликала на місце працівників поліції.

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