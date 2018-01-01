Рвана гума і тисячі кінських сил: вперше у Луцьку — змагання з дрег-рейсингу. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку на військовому аеродромі офіційно відкрили Чемпіонат України з мото-дрегрейсингу, другий етап PROUDRS Професійної Української дрег-рейсингової серії.Офіційний старт змагань відбувся в пообідню пору 24 червня.На аеродромі зібралися 39 пілотів авто, і понад 10 мотопілотів з усієї України, Польщі, Білорусі, Молдови. Зокрема, з Польщі до Луцька приїхав пілот якому 58 років, 15 з яких він займається гонками. Видовищне дійство розпочали із кваліфікаційних заїздів, після яких і відбулося офіційне відкриття. Наразі ж на старті — фінальні парні заїзди учасників. Вони стартують зі змагань пілотів(Коростень) і(Луцьк).У заїздах беруть участь спеціальні автівки - дрегстери, потужність яких сягає до 10 000 кінських сил, а розгін до першої сотні відувається за 0,4 секунди. За 402 метри дрегстери розганяються до 530 кілометрів на годину. Вчора для лучан влашутвалина Театральному майдані, а вже сьогодні вони міяються швидкістю на трекові.На аеродромі, незважаючи на дощ та холод, зібралося чимало охочих послухати гул двигунів та спостерігати за шаленими перегонами. Аби гаранувати безпеку, трибуни відгороджені бетоннними блоками. Окрім того, тут розміщені стрічки, за які не можна заходити.