«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО

У Луцьку найкращих випускників шкіл нагородили золотими та срібними медалями.Урочистості відбулися у неділю, 24 червня, у Палаці культури.Загалом цьогоріч за високі досягнення у навчанні випускники здобули 74 золоті та 50 срібних медалей.«Ви всі переможці, бо кожен з вас поставив перед собою ціль і досяг її. Ви стали кращими, проявили весь свій талант і додали до нього ваше бажання бути кращим. Хочу, щоб кожен з вас оцей свій запал переможця не розгубив у житті», - звернувся до випускників секретар Луцькради