«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
Сьогодні, 15:00
У Луцьку найкращих випускників шкіл нагородили золотими та срібними медалями.
Урочистості відбулися у неділю, 24 червня, у Палаці культури.
Загалом цьогоріч за високі досягнення у навчанні випускники здобули 74 золоті та 50 срібних медалей.
«Ви всі переможці, бо кожен з вас поставив перед собою ціль і досяг її. Ви стали кращими, проявили весь свій талант і додали до нього ваше бажання бути кращим. Хочу, щоб кожен з вас оцей свій запал переможця не розгубив у житті», - звернувся до випускників секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
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Урочистості відбулися у неділю, 24 червня, у Палаці культури.
Загалом цьогоріч за високі досягнення у навчанні випускники здобули 74 золоті та 50 срібних медалей.
«Ви всі переможці, бо кожен з вас поставив перед собою ціль і досяг її. Ви стали кращими, проявили весь свій талант і додали до нього ваше бажання бути кращим. Хочу, щоб кожен з вас оцей свій запал переможця не розгубив у житті», - звернувся до випускників секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
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