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«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО

«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
У Луцьку найкращих випускників шкіл нагородили золотими та срібними медалями.

Урочистості відбулися у неділю, 24 червня, у Палаці культури.

Загалом цьогоріч за високі досягнення у навчанні випускники здобули 74 золоті та 50 срібних медалей.

«Ви всі переможці, бо кожен з вас поставив перед собою ціль і досяг її. Ви стали кращими, проявили весь свій талант і додали до нього ваше бажання бути кращим. Хочу, щоб кожен з вас оцей свій запал переможця не розгубив у житті», - звернувся до випускників секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО

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Теги: випускний, навчання, школа, медалі
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