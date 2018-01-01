Батьки волинських випускників подарували дітям драйовий танець. ВІДЕО
Сьогодні, 22:56
У Любомлі 35 одинадцятикласникам районної гімназії вручили атестати, а на додачу батьки подарували дітям драйвовий танець.
Про це пише Район. Любомль.
Юні, красиві, усміхнені випускники раділи, що після всіх шкільних випробувань, складання зовнішнього незалежного оцінювання, вони дочекалися цієї особливо пам'ятної миті свого життя.
Окрім традиційних вітань та слів вдячності вчителям, батьки підготували драйвовий танцювальний подарунок для своїх дітей-випускників.
Танець під популярні хіти сподобався усім присутнім в залі, а особливо винуватцям свята.
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Про це пише Район. Любомль.
Юні, красиві, усміхнені випускники раділи, що після всіх шкільних випробувань, складання зовнішнього незалежного оцінювання, вони дочекалися цієї особливо пам'ятної миті свого життя.
Окрім традиційних вітань та слів вдячності вчителям, батьки підготували драйвовий танцювальний подарунок для своїх дітей-випускників.
Танець під популярні хіти сподобався усім присутнім в залі, а особливо винуватцям свята.
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