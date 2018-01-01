Спілкувалися через перекладач, - луцький таксист, який повернув іноземцям забутий ноутбук

Роман Грищук, котрий повернув іноземцям забутий у авто ноутбук, поділився, чи часто таке трапляється та що люди нерідко залишають у машині.



Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



Нагадаємо, на Волинь шукати предків приїхала родина з Аргенини. Тож після важкої дороги вони



«Пасажири часто лишають щось цінне, найбільше – мобільні телефони. Але нерідко інші пасажири вночі забирають ці речі. А потім дзвонять, глянеш в авто, а там нічого немає. Тут не відслідкуєш», - зауважив Роман Грищук.



За його словами, люди й через місяць згадують про згубу та звертаються з проханням повернути.



«Дивлюся, а в машині ноутбук лежить. Відкрив його, там книжка на іноземній мові та ще якийсь документ. У мене були пасажири з якими я спілкувався за допомогою перекладача в телефоні, от і «вичислив» чий він», - каже таксист.



Відтак, він завіз ноутбук за адресою, яку вказали іноземці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький таксист, котрий повернув іноземцям забутий у авто ноутбук, поділився, чи часто таке трапляється та що люди нерідко залишають у машині.Про це він розповів у коментаріНагадаємо, на Волинь шукати предків приїхала родина з Аргенини. Тож після важкої дороги вони взяли таксі з вокзалу, а за кілька годин згадали, що забули в машині комп'ютер . Луцький таксист його повернув.«Пасажири часто лишають щось цінне, найбільше – мобільні телефони. Але нерідко інші пасажири вночі забирають ці речі. А потім дзвонять, глянеш в авто, а там нічого немає. Тут не відслідкуєш», - зауважив Роман Грищук.За його словами, люди й через місяць згадують про згубу та звертаються з проханням повернути.«Дивлюся, а в машині ноутбук лежить. Відкрив його, там книжка на іноземній мові та ще якийсь документ. У мене були пасажири з якими я спілкувався за допомогою перекладача в телефоні, от і «вичислив» чий він», - каже таксист.Відтак, він завіз ноутбук за адресою, яку вказали іноземці.

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