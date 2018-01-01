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Спілкувалися через перекладач, - луцький таксист, який повернув іноземцям забутий ноутбук

Спілкувалися через перекладач, - луцький таксист, який повернув іноземцям забутий ноутбук
Луцький таксист Роман Грищук, котрий повернув іноземцям забутий у авто ноутбук, поділився, чи часто таке трапляється та що люди нерідко залишають у машині.

Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Нагадаємо, на Волинь шукати предків приїхала родина з Аргенини. Тож після важкої дороги вони взяли таксі з вокзалу, а за кілька годин згадали, що забули в машині комп'ютер. Луцький таксист його повернув.

«Пасажири часто лишають щось цінне, найбільше – мобільні телефони. Але нерідко інші пасажири вночі забирають ці речі. А потім дзвонять, глянеш в авто, а там нічого немає. Тут не відслідкуєш», - зауважив Роман Грищук.

За його словами, люди й через місяць згадують про згубу та звертаються з проханням повернути.

«Дивлюся, а в машині ноутбук лежить. Відкрив його, там книжка на іноземній мові та ще якийсь документ. У мене були пасажири з якими я спілкувався за допомогою перекладача в телефоні, от і «вичислив» чий він», - каже таксист.

Відтак, він завіз ноутбук за адресою, яку вказали іноземці.

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Теги: таксі, добрий вчинок, Луцьк
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