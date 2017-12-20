Луцький парк за 200 тисяч гривень засадять квітами

На благоустрій Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки спрямують 200 тисяч гривень.Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що кошти спрямують КП «Парки та сквери Луцька» для благоустрою в парку.«200 тисяч витратять на придбання квітів та виконання всіх робіт. В основному – це на центральні алеї», - зауважила вона.