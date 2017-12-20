Луцький парк за 200 тисяч гривень засадять квітами
Сьогодні, 12:40
На благоустрій Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки спрямують 200 тисяч гривень.
Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що кошти спрямують КП «Парки та сквери Луцька» для благоустрою в парку.
«200 тисяч витратять на придбання квітів та виконання всіх робіт. В основному – це на центральні алеї», - зауважила вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що кошти спрямують КП «Парки та сквери Луцька» для благоустрою в парку.
«200 тисяч витратять на придбання квітів та виконання всіх робіт. В основному – це на центральні алеї», - зауважила вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині шукають чоловіка, який зник на Різдво
Сьогодні, 13:00
У Луцьку біля школи №27 встановлять «лежачі поліцейські»
Сьогодні, 12:42
Луцький парк за 200 тисяч гривень засадять квітами
Сьогодні, 12:40
У їдальні луцької школи на стінах «росте» грибок
Сьогодні, 12:36