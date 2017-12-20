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Луцький парк за 200 тисяч гривень засадять квітами

Луцький парк за 200 тисяч гривень засадять квітами
На благоустрій Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки спрямують 200 тисяч гривень.

Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що кошти спрямують КП «Парки та сквери Луцька» для благоустрою в парку.

«200 тисяч витратять на придбання квітів та виконання всіх робіт. В основному – це на центральні алеї», - зауважила вона.

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Теги: благоустрій, гроші
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