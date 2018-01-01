У Луцьку біля школи №27 встановлять «лежачі поліцейські»
Сьогодні, 12:42
У Луцьку на вулиці Липинського встановлять два обмежувачі руху.
Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат Тарас Шляхтич зауважив, що на «лежачі поліцейські» потрібно виділити 45 тисяч гривень.
«Там буде відкриватися школа, є дитячий садок. Інтенсивність руху збільшується, тому це треба задля безпеки дітей», - сказав він.
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Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат Тарас Шляхтич зауважив, що на «лежачі поліцейські» потрібно виділити 45 тисяч гривень.
«Там буде відкриватися школа, є дитячий садок. Інтенсивність руху збільшується, тому це треба задля безпеки дітей», - сказав він.
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