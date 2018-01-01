У Луцьку біля школи №27 встановлять «лежачі поліцейські»

У Луцьку на вулиці Липинського встановлять два обмежувачі руху.Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Депутатзауважив, що на «лежачі поліцейські» потрібно виділити 45 тисяч гривень.«Там буде відкриватися школа, є дитячий садок. Інтенсивність руху збільшується, тому це треба задля безпеки дітей», - сказав він.