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У Луцьку біля школи №27 встановлять «лежачі поліцейські»

У Луцьку біля школи №27 встановлять «лежачі поліцейські»
У Луцьку на вулиці Липинського встановлять два обмежувачі руху.

Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Депутат Тарас Шляхтич зауважив, що на «лежачі поліцейські» потрібно виділити 45 тисяч гривень.

«Там буде відкриватися школа, є дитячий садок. Інтенсивність руху збільшується, тому це треба задля безпеки дітей», - сказав він.

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Теги: обмежувачі руху, 27 школа, гроші
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