Пожили і втекли, – лучанка про дії квартирантів-шахраїв

Лучанка запевняє, що стала жертвою шахрайських дій подружжя Маневицького району, яке винаймало у неї квартиру.Про такі дії жінка написала на скринькуЗа її словами, 3 місяці тому вона здала в оренду квартиру для молодої подружньої пари родом з Маневицького району, проте у результаті залишилась без обіцяних коштів. Адже спочатку вони просили відтермінувати оплату через фінансові труднощі, а згодом просто втекли з орендованої квартири.«Я всіляко намагалася лояльно ставитися до подружжя і їх тимчасових фінансових складнощів, якими вони пояснювали свої прохання про постійне перенесення оплати. Протягом трьох місяців квартиранти проживали у орендований квартирі не сплачуючи ні оренди, ні комунальних послуг.Коли я вкотре висловилась з проханням оплатити проживання згідно договору, Андрій М. та Юлія Б. (імена винаймачів) гостро відреагували, що нічого оплачувати не готові. Після кількох розмов дійшли висновку, що у назначену дату гроші будуть поверненні, проте прийшовши на квартиру у цей день ні грошей, ні Андрія з Юлією в квартирі не було.Загальна сума моїх збитків сягає понад 15 тисяч гривень, тому хочу застерегти усіх орендодавців: будьте обачними та коли до вас прийде це подружжя орендувати житло, можливо, моя історія вам стане в нагоді», – йдеться у повідомленні.Окрім того, жінка додала телефони і світлину подружжя. У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Андрій М. спочатку сказав, що не знає, як прокоментувати ситуацію, а згодом додав, що вони з дружиною все оплатили. Можливо, лише не до кінця заплатили за комунальні послуги, а також замок, який на момент виселення потребував заміни.«Все проплачено, все нормально, все по нулям було. Да, там замок такий, що треба поміняти. Комунальні… то треба в жінки питати, там, може, і не заплатили, а гроші я сам носив. Але ніяких розписок не писали, тому ні ми, ні вони нічого не доведуть. Я оплатив, вони вирішили скористатися, може, але я, шо, лох якийсь?» – висловився Андрій М.