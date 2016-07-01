Патрульні у Луцьку покарали таксиста і пасажира-бешкетника





Про це у коментарі повідомила речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.



За словами Бузулук, патрульні у ніч з 23 на 24 червня в районі залізничного вокзалу в Луцьку побачили таксі, припарковане за порушенням правил дорожнього руху.



На зауваження водієві почав некоректно поводитися пасажир автомобіля.



У результаті на таксиста винесли постанову за порушення правил дорожнього руху, а на пасажира склали адмінпротокол за хуліганство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники патрульної поліції притягнули до адмінвідповідальності таксиста та пасажира, який почав бешкетувати.Про це у коментарі повідомила речниця управління патрульної поліції Волинської областіЗа словами Бузулук, патрульні у ніч з 23 на 24 червня в районі залізничного вокзалу в Луцьку побачили таксі, припарковане за порушенням правил дорожнього руху.На зауваження водієві почав некоректно поводитися пасажир автомобіля.У результаті на таксиста винесли постанову за порушення правил дорожнього руху, а на пасажира склали адмінпротокол за хуліганство.

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