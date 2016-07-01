вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Патрульні у Луцьку покарали таксиста і пасажира-бешкетника

Патрульні у Луцьку покарали таксиста і пасажира-бешкетника
Працівники патрульної поліції притягнули до адмінвідповідальності таксиста та пасажира, який почав бешкетувати.

Про це у коментарі повідомила речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.

За словами Бузулук, патрульні у ніч з 23 на 24 червня в районі залізничного вокзалу в Луцьку побачили таксі, припарковане за порушенням правил дорожнього руху.

На зауваження водієві почав некоректно поводитися пасажир автомобіля.

У результаті на таксиста винесли постанову за порушення правил дорожнього руху, а на пасажира склали адмінпротокол за хуліганство.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, таксі, дебошир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Патрульні у Луцьку покарали таксиста і пасажира-бешкетника
Сьогодні, 13:04
Пожили і втекли, – лучанка про дії квартирантів-шахраїв
Сьогодні, 13:02
На Волині шукають чоловіка, який зник на Різдво
Сьогодні, 13:00
У Луцьку біля школи №27 встановлять «лежачі поліцейські»
Сьогодні, 12:42
Луцький парк за 200 тисяч гривень засадять квітами
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
У Луцьку затримали п'яного чоловіка в крові У Луцьку затримали п'яного чоловіка в крові
04 червень, 02:07
У Луцьку поліціянти зловили чоловіка, який бігав по вулиці з ножем У Луцьку поліціянти зловили чоловіка, який бігав по вулиці з ножем
01 липень, 2016, 19:26
Луцькі копи склали протоколи на дебошира Луцькі копи склали протоколи на дебошира
01 липень, 2016, 18:37
У Луцьку затримали дебошира-рецидивіста У Луцьку затримали дебошира-рецидивіста
09 травень, 2016, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Патрульні у Луцьку покарали таксиста і пасажира-бешкетника
Сьогодні, 13:04
 0
Пожили і втекли, – лучанка про дії квартирантів-шахраїв
Сьогодні, 13:02
 0
На Волині шукають чоловіка, який зник на Різдво
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку біля школи №27 встановлять «лежачі поліцейські»
Сьогодні, 12:42
 0
Луцький парк за 200 тисяч гривень засадять квітами
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8