Патрульні у Луцьку покарали таксиста і пасажира-бешкетника
Сьогодні, 13:04
Працівники патрульної поліції притягнули до адмінвідповідальності таксиста та пасажира, який почав бешкетувати.
Про це у коментарі повідомила речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
За словами Бузулук, патрульні у ніч з 23 на 24 червня в районі залізничного вокзалу в Луцьку побачили таксі, припарковане за порушенням правил дорожнього руху.
На зауваження водієві почав некоректно поводитися пасажир автомобіля.
У результаті на таксиста винесли постанову за порушення правил дорожнього руху, а на пасажира склали адмінпротокол за хуліганство.
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Про це у коментарі повідомила речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
За словами Бузулук, патрульні у ніч з 23 на 24 червня в районі залізничного вокзалу в Луцьку побачили таксі, припарковане за порушенням правил дорожнього руху.
На зауваження водієві почав некоректно поводитися пасажир автомобіля.
У результаті на таксиста винесли постанову за порушення правил дорожнього руху, а на пасажира склали адмінпротокол за хуліганство.
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