Для впорядкування луцького парку не змогли купити трактор за 1,4 мільйона гривень

У Луцьку двічі провалили тендер на придбання трактора за 1,4 мільйона гривень для впорядкування Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.«Двічі тендер не відбувся: то документи були подані неналежним чином, то не було потрібних пропозицій. Якщо його оголосити знову і купити, то до робіт можна буде приступити восени», - зауважив голова комісіїТому він запропонував поділити гроші. Мільйон спрямувати на будівництво сміттєсортувальної лінії, 200 тисяч гривень – на контейнери для сміття. Однак це не підтримали обранці громади.«Ми продовжуємо роботи, але трактор там працює чужий. Тендер знову потрібно буде оголосити в лютому», - сказав Смаль.