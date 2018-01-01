Волинянин був охоронцем для російського Цесаревича. ФОТО

Чи знали ви, що охоронцем і одночасно вихователем Цесаревичаз імператорської династії Романових був волинянинЗ біографії матроса Деревенько відомо, що він народився 19 серпня 1878 року в селянській родині, в селі Горопаї Волинської губернії (сьогодні це території Житомирської області). Був одруженим, мав трійко дітей, які проживали на Волині.Коли Деревенько виповнилось 21 рік, він почав служити в Балтійському флоті матросом. Його життя кардинально міняється в 1906 році, коли він стає охоронцем і вихователем дворічного спадкоємця престолу, Цесаревича Олексія.Як же звичайному селянину вдалось заслужити довіру імператора і стати майже членом його родини? Як виявилось, напередодні імператор Микола ІІ разом із родиною здійснював прогулянку по Фінському заливу.По традиції, усіх моряків на судні представили перед імператором, в їх в завдання яких входило забезпечення безпеки родини Миколи ІІ. Відповідальний та статний Андрій Деревенько сподобався імператорській родині і став улюбленцем.Спеціально для волинянина було введено посаду «дядька», тобто вчителя для малолітнього Цесаревича Олексія. Можливо, волинянин не надовго б залишився в імператорській родині, проте злий випадок «допоміг», так би мовити, його кар’єрному росту.Одного разу, під час плавання, яхта Миколи ІІ сіла на мілину. Була загроза затоплення та вибуху котлів. Проте Деревенько не розгубився, не чекаючи команди, він врятував малого Цесаревича. Чим заслужив безмежну довіру імператора та його дружини.Деревенько став справжньою нянькою для спадкоємця престолу. Він постійно був поряд. В його обов’язки входило возити на велосипеді, вчити, виховувати і бути надійним другом для малого Олексія.Не всім подобався волинянин Деревенько. Багато хто, відмовляв імператора і говорив про негативний вплив матроса на дитину. Відомо, що після революції 1917 року, імператорську родину було арештовано, а потім страчено.Що ж сталось з волинянином Деревенько? Одні джерела говорять про те, що він не хотів покидати Цесаревича, але йому не дозволила нова революційна влада, яка захопила Петербург. Існують відомості, що матрос Деревенько помер від тифу в Петеребурзі в 1921 році, не на довго переживши свого вихованця.Фото взяті з відкритих Інтернет джерел.Текст: