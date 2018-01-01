У Луцьку зіткнулися Mercedes і поліцейська автівка. ФОТО
Сьогодні, 15:12
У Луцька на проспекті Перемоги трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Mercedes і ВАЗ, з номерним знаком, який засвідчує, що це поліцейська автівка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Інцидент трапився 25 червня близько 15 год.
За свідченнями очевидців, ВАЗ в'їхав у Mercedes. Внаслідок зіткнення машини зазнали механічних пошкоджень.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Інцидент трапився 25 червня близько 15 год.
За свідченнями очевидців, ВАЗ в'їхав у Mercedes. Внаслідок зіткнення машини зазнали механічних пошкоджень.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин змайстрував найменше в Україні авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
Лучан кличуть побачити унікальний дитячий садочок. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
У Луцьку зіткнулися Mercedes і поліцейська автівка. ФОТО
Сьогодні, 15:12
В Україні набув чинності закон про трансплантацію
Сьогодні, 15:00
На «Ягодині» у підприємця вилучили 23 тонни лісу
Сьогодні, 14:53