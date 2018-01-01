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У Луцьку зіткнулися Mercedes і поліцейська автівка. ФОТО

У Луцьку зіткнулися Mercedes і поліцейська автівка. ФОТО
У Луцька на проспекті Перемоги трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Mercedes і ВАЗ, з номерним знаком, який засвідчує, що це поліцейська автівка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Інцидент трапився 25 червня близько 15 год.

За свідченнями очевидців, ВАЗ в'їхав у Mercedes. Внаслідок зіткнення машини зазнали механічних пошкоджень.

Деталі згодом.
У Луцьку зіткнулися Mercedes і поліцейська автівка. ФОТО
У Луцьку зіткнулися Mercedes і поліцейська автівка. ФОТО
У Луцьку зіткнулися Mercedes і поліцейська автівка. ФОТО
У Луцьку зіткнулися Mercedes і поліцейська автівка. ФОТО


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Теги: аварія, Перемоги, Луцьк
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