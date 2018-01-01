У Луцьку зіткнулися Mercedes і поліцейська автівка. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Інцидент трапився 25 червня близько 15 год.



За свідченнями очевидців, ВАЗ в'їхав у Mercedes. Внаслідок зіткнення машини зазнали механічних пошкоджень.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцька на проспекті Перемоги трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Mercedes і ВАЗ, з номерним знаком, який засвідчує, що це поліцейська автівка.Про цеповідомили очевидці аварії.Інцидент трапився 25 червня близько 15 год.За свідченнями очевидців, ВАЗ в'їхав у Mercedes. Внаслідок зіткнення машини зазнали механічних пошкоджень.Деталі згодом.

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