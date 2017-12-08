У Луцьку невчасно вивозять сміття





Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш повідомила, що щотижня у групу оперативного реагування міської ради звертаються мешканці вулиць Боженка, Поштової, Дорошенка, Народних Дружинників, Симиренка та Лєскова з наріканнями на недотримання графіків вивозу сміття.



«Машина приїжджає тільки раз на тиждень», - зауважила вона.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани нарікають на несвоєчасний вивіз сміття з дворів.Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.Заступник директора луцького ЦНАПуповідомила, що щотижня у групу оперативного реагування міської ради звертаються мешканці вулиць Боженка, Поштової, Дорошенка, Народних Дружинників, Симиренка та Лєскова з наріканнями на недотримання графіків вивозу сміття.«Машина приїжджає тільки раз на тиждень», - зауважила вона.

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