У Луцьку невчасно вивозять сміття
Сьогодні, 08:42
Лучани нарікають на несвоєчасний вивіз сміття з дворів.
Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш повідомила, що щотижня у групу оперативного реагування міської ради звертаються мешканці вулиць Боженка, Поштової, Дорошенка, Народних Дружинників, Симиренка та Лєскова з наріканнями на недотримання графіків вивозу сміття.
«Машина приїжджає тільки раз на тиждень», - зауважила вона.
Головне фото - ілюстративне
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Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш повідомила, що щотижня у групу оперативного реагування міської ради звертаються мешканці вулиць Боженка, Поштової, Дорошенка, Народних Дружинників, Симиренка та Лєскова з наріканнями на недотримання графіків вивозу сміття.
«Машина приїжджає тільки раз на тиждень», - зауважила вона.
Головне фото - ілюстративне
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