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У Луцьку зупинили ліфти, які «віджили» своє

У Луцьку зупинили ліфти, які «віджили» своє
У Луцьку у декількох будинках відключили ліфти, термін експлуатації яких завершився.

Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш зазначила, що за два тижні в місті отримали 11 повідомлень щодо зупинки ліфтів.

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Телефонували мешканці вулиць Гордіюк, Конякіна, проспекту Соборності.

Також протягом двох тижнів через закінчення терміну експлуатації зупинили ліфти в будинках на вулицях Станіславського, 50/2, 3, 4, 5, Привокзальна, 15/1, 2, 3, Шота руставелі, 13а/2, проспекті Відродження 49/1, 2, 3, 4.

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Теги: ліфт, Луцьк, ремонт, проблема
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