У Луцьку зупинили ліфти, які «віджили» своє





Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш зазначила, що за два тижні в місті отримали 11 повідомлень щодо зупинки ліфтів.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Навіть через рік не можуть назвати причину трагедії в Луцьку



Телефонували мешканці вулиць Гордіюк, Конякіна, проспекту Соборності.



Також протягом двох тижнів через закінчення терміну експлуатації зупинили ліфти в будинках на вулицях Станіславського, 50/2, 3, 4, 5, Привокзальна, 15/1, 2, 3, Шота руставелі, 13а/2, проспекті Відродження 49/1, 2, 3, 4.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у декількох будинках відключили ліфти, термін експлуатації яких завершився.Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.Заступник директора луцького ЦНАПузазначила, що за два тижні в місті отримали 11 повідомлень щодо зупинки ліфтів.Телефонували мешканці вулиць Гордіюк, Конякіна, проспекту Соборності.Також протягом двох тижнів через закінчення терміну експлуатації зупинили ліфти в будинках на вулицях Станіславського, 50/2, 3, 4, 5, Привокзальна, 15/1, 2, 3, Шота руставелі, 13а/2, проспекті Відродження 49/1, 2, 3, 4.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію