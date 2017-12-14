У Луцьку зупинили ліфти, які «віджили» своє
Сьогодні, 08:55
У Луцьку у декількох будинках відключили ліфти, термін експлуатації яких завершився.
Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш зазначила, що за два тижні в місті отримали 11 повідомлень щодо зупинки ліфтів.
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Телефонували мешканці вулиць Гордіюк, Конякіна, проспекту Соборності.
Також протягом двох тижнів через закінчення терміну експлуатації зупинили ліфти в будинках на вулицях Станіславського, 50/2, 3, 4, 5, Привокзальна, 15/1, 2, 3, Шота руставелі, 13а/2, проспекті Відродження 49/1, 2, 3, 4.
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Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш зазначила, що за два тижні в місті отримали 11 повідомлень щодо зупинки ліфтів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Навіть через рік не можуть назвати причину трагедії в Луцьку
Телефонували мешканці вулиць Гордіюк, Конякіна, проспекту Соборності.
Також протягом двох тижнів через закінчення терміну експлуатації зупинили ліфти в будинках на вулицях Станіславського, 50/2, 3, 4, 5, Привокзальна, 15/1, 2, 3, Шота руставелі, 13а/2, проспекті Відродження 49/1, 2, 3, 4.
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