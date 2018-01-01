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Назвали причину потопу після буревію у Луцьку

Назвали причину потопу після буревію у Луцьку
Заступник мера Луцька Григорій Недопад розповів, що стало причиною підтоплень низки вулиць міста після буревію.

Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.

«Хочеться вибачитися перед лучанами, що постраждали проспекти Соборності та Відродження, друга лікарня», - зауважив Недопад.

За його словами, якщо наступного року буде достатнє перевиконання бюджету, у місті добудують зливову каналізацію з ширшим діаметром.

«Причин такої ситуації декілька. Поля фільтрації, які збирали воду, тепер заасфальтовані. Зливові каналізації мають малий діаметр, а деякі комунікації дуже застарілі.

Але зрозумійте, що за день випала більше як двомісячна норма опадів, ніяка зливова каналізація з цим не впорається», - підсумував Недопад.

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Теги: злива, негода, Луцьк, проблема, потом
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