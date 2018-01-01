Назвали причину потопу після буревію у Луцьку
Сьогодні, 09:01
Заступник мера Луцька Григорій Недопад розповів, що стало причиною підтоплень низки вулиць міста після буревію.
Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
«Хочеться вибачитися перед лучанами, що постраждали проспекти Соборності та Відродження, друга лікарня», - зауважив Недопад.
За його словами, якщо наступного року буде достатнє перевиконання бюджету, у місті добудують зливову каналізацію з ширшим діаметром.
«Причин такої ситуації декілька. Поля фільтрації, які збирали воду, тепер заасфальтовані. Зливові каналізації мають малий діаметр, а деякі комунікації дуже застарілі.
Але зрозумійте, що за день випала більше як двомісячна норма опадів, ніяка зливова каналізація з цим не впорається», - підсумував Недопад.
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Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
«Хочеться вибачитися перед лучанами, що постраждали проспекти Соборності та Відродження, друга лікарня», - зауважив Недопад.
За його словами, якщо наступного року буде достатнє перевиконання бюджету, у місті добудують зливову каналізацію з ширшим діаметром.
«Причин такої ситуації декілька. Поля фільтрації, які збирали воду, тепер заасфальтовані. Зливові каналізації мають малий діаметр, а деякі комунікації дуже застарілі.
Але зрозумійте, що за день випала більше як двомісячна норма опадів, ніяка зливова каналізація з цим не впорається», - підсумував Недопад.
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