Назвали причину потопу після буревію у Луцьку

Заступник мера Луцька Григорій Недопад розповів, що стало причиною підтоплень низки вулиць міста після буревію.Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.«Хочеться вибачитися перед лучанами, що постраждали проспекти Соборності та Відродження, друга лікарня», - зауважив Недопад.За його словами, якщо наступного року буде достатнє перевиконання бюджету, у місті добудують зливову каналізацію з ширшим діаметром.«Причин такої ситуації декілька. Поля фільтрації, які збирали воду, тепер заасфальтовані. Зливові каналізації мають малий діаметр, а деякі комунікації дуже застарілі.Але зрозумійте, що за день випала більше як двомісячна норма опадів, ніяка зливова каналізація з цим не впорається», - підсумував Недопад.