вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку обіцяють знову провести фестиваль повітряних куль

У Луцьку обіцяють знову провести фестиваль повітряних куль
У Луцьку наступного року планують вдруге організувати фестиваль повітряних куль.

Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик зауважив, що перший фестиваль повітряних куль вдався на славу. Відтак, його хочуть провести й наступного року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera»

«Обов'язково цей фестиваль відбудеться з залученням повітроплавців з Європи», - сказав він.

Секретар міської ради Григорій Пустовіт зізнався, що спершу не розумів, як можна запустити величезні аеростати з центру міста, однак після фестивалю отримали чимало позитивних відгуків лучан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк. кулі, фестиваль, аеросфера
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розстріл сім'ї у Харкові: подробиці жахливого вбивства
Сьогодні, 09:38
У Луцьку обіцяють знову провести фестиваль повітряних куль
Сьогодні, 09:16
Назвали причину потопу після буревію у Луцьку
Сьогодні, 09:01
У Луцьку зупинили ліфти, які «віджили» своє
Сьогодні, 08:55
У луцькому парку бігають зграї агресивних собак
Сьогодні, 08:46
Схожі новини
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
16 червень, 23:45
Олег Винник став хедлайнером Atlas Weekend Олег Винник став хедлайнером Atlas Weekend
25 червень, 14:10
У Володимирі-Волинському два дні не продаватимуть алкоголь У Володимирі-Волинському два дні не продаватимуть алкоголь
21 червень, 12:50
Перенесли «Ніч у Луцькому замку» Перенесли «Ніч у Луцькому замку»
20 червень, 22:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий математик з Волині потрапив на 2-гривневу монету
25 червень, 16:06
 1
Розстріл сім'ї у Харкові: подробиці жахливого вбивства
Сьогодні, 09:38
 0
У Луцьку обіцяють знову провести фестиваль повітряних куль
Сьогодні, 09:16
 0
Назвали причину потопу після буревію у Луцьку
Сьогодні, 09:01
 0
У Луцьку зупинили ліфти, які «віджили» своє
Сьогодні, 08:55
 0
Медіа
відео
1/8