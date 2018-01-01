У Луцьку обіцяють знову провести фестиваль повітряних куль

У Луцьку наступного року планують вдруге організувати фестиваль повітряних куль.Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор департаменту сім'ї, молоді та спортузауважив, що перший фестиваль повітряних куль вдався на славу. Відтак, його хочуть провести й наступного року.«Обов'язково цей фестиваль відбудеться з залученням повітроплавців з Європи», - сказав він.Секретар міської радизізнався, що спершу не розумів, як можна запустити величезні аеростати з центру міста, однак після фестивалю отримали чимало позитивних відгуків лучан.