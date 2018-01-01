У Луцьку обіцяють знову провести фестиваль повітряних куль
Сьогодні, 09:16
У Луцьку наступного року планують вдруге організувати фестиваль повітряних куль.
Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик зауважив, що перший фестиваль повітряних куль вдався на славу. Відтак, його хочуть провести й наступного року.
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«Обов'язково цей фестиваль відбудеться з залученням повітроплавців з Європи», - сказав він.
Секретар міської ради Григорій Пустовіт зізнався, що спершу не розумів, як можна запустити величезні аеростати з центру міста, однак після фестивалю отримали чимало позитивних відгуків лучан.
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Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик зауважив, що перший фестиваль повітряних куль вдався на славу. Відтак, його хочуть провести й наступного року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera»
«Обов'язково цей фестиваль відбудеться з залученням повітроплавців з Європи», - сказав він.
Секретар міської ради Григорій Пустовіт зізнався, що спершу не розумів, як можна запустити величезні аеростати з центру міста, однак після фестивалю отримали чимало позитивних відгуків лучан.
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