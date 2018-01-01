Рух центром Луцька перекрили: водії дезорієнтовані. ФОТО





Маршрутні таксі об'їжджають перекриту частину проспекту Волі вулицею Степана Бандери.



Патрульні обгородили і перекрили відрізок проспекту Волі від повороту на вулицю Шопена до Паркової.



Рух наразі не регулюють, водії самі змушені орієнтуватися і розвертаються біля поліцейських.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку перекрили проспект Волі з нагоди концерту до дня Конституції України.Маршрутні таксі об'їжджають перекриту частину проспекту Волі вулицею Степана Бандери.Патрульні обгородили і перекрили відрізок проспекту Волі від повороту на вулицю Шопена до Паркової.Рух наразі не регулюють, водії самі змушені орієнтуватися і розвертаються біля поліцейських.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію