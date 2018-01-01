Рух центром Луцька перекрили: водії дезорієнтовані. ФОТО
Сьогодні, 16:23
У Луцьку перекрили проспект Волі з нагоди концерту до дня Конституції України.
Маршрутні таксі об'їжджають перекриту частину проспекту Волі вулицею Степана Бандери.
Патрульні обгородили і перекрили відрізок проспекту Волі від повороту на вулицю Шопена до Паркової.
Рух наразі не регулюють, водії самі змушені орієнтуватися і розвертаються біля поліцейських.
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Маршрутні таксі об'їжджають перекриту частину проспекту Волі вулицею Степана Бандери.
Патрульні обгородили і перекрили відрізок проспекту Волі від повороту на вулицю Шопена до Паркової.
Рух наразі не регулюють, водії самі змушені орієнтуватися і розвертаються біля поліцейських.
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Коментарі 3
Село гуляє, менти бухають.
Оце лише є одне питання: для чого перекривати рух транспорту якщо для концерту можна вибрати інше і навіть краще місце? Як виконується конституція так і людей відносяться.
До дня конституції організатори порушили права громадян на проїзд в громадському транспорті. Маршрутка об"їде, а тролейбус?
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