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Рух центром Луцька перекрили: водії дезорієнтовані. ФОТО

Рух центром Луцька перекрили: водії дезорієнтовані. ФОТО
У Луцьку перекрили проспект Волі з нагоди концерту до дня Конституції України.

Маршрутні таксі об'їжджають перекриту частину проспекту Волі вулицею Степана Бандери.

Патрульні обгородили і перекрили відрізок проспекту Волі від повороту на вулицю Шопена до Паркової.

Рух наразі не регулюють, водії самі змушені орієнтуватися і розвертаються біля поліцейських.

Рух центром Луцька перекрили: водії дезорієнтовані. ФОТО
Рух центром Луцька перекрили: водії дезорієнтовані. ФОТО
Рух центром Луцька перекрили: водії дезорієнтовані. ФОТО
Рух центром Луцька перекрили: водії дезорієнтовані. ФОТО
Рух центром Луцька перекрили: водії дезорієнтовані. ФОТО
Рух центром Луцька перекрили: водії дезорієнтовані. ФОТО
Рух центром Луцька перекрили: водії дезорієнтовані. ФОТО

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Теги: центр, перекриття, концерт
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Коментарі 3
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Село гуляє, менти бухають.
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Оце лише є одне питання: для чого перекривати рух транспорту якщо для концерту можна вибрати інше і навіть краще місце? Як виконується конституція так і людей відносяться.
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До дня конституції організатори порушили права громадян на проїзд в громадському транспорті. Маршрутка об"їде, а тролейбус?
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