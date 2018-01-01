«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО

Випускникам Луцького педагогічного коледжу вручили дипломи.Урочистості відбулися у вівторок, 26 червня, у Палаці учнівської молоді.На початку дійства випускники, їх рідні, колектив навчального закладу заспівали гімн. Опісля колишнім студентам вручили дипломи.«Пам’ятаю, коли ми у замку Любарта посвячували вас у першокурсники. Пам’ятаю, які ви були несміливі, переживали. А сьогодні дивлюся у цю залу і не впізнаю: сучасні, молоді, креативні, загартовані майбутні вчителі. Ви наша надія», - звернувся до випускників директор коледжуЗагалом цьогоріч коледж випустив 475 майбутніх педагогів.