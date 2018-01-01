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«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО

«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
Випускникам Луцького педагогічного коледжу вручили дипломи.

Урочистості відбулися у вівторок, 26 червня, у Палаці учнівської молоді.

На початку дійства випускники, їх рідні, колектив навчального закладу заспівали гімн. Опісля колишнім студентам вручили дипломи.

«Пам’ятаю, коли ми у замку Любарта посвячували вас у першокурсники. Пам’ятаю, які ви були несміливі, переживали. А сьогодні дивлюся у цю залу і не впізнаю: сучасні, молоді, креативні, загартовані майбутні вчителі. Ви наша надія», - звернувся до випускників директор коледжу Петро Бойчук.

Загалом цьогоріч коледж випустив 475 майбутніх педагогів.
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО
«Ви наша надія»: у луцькому педколеджі – випускний. ФОТО


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Теги: Луцький педагогічний коледж, випускний
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