У Луцьку п'яний водій на Skoda «наздогнав» Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 08:31
У Луцьку, на вулиці Ковельській, п'яний водій на Skoda врізався у Volkswagen на іноземній реєстрації.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилася у ніч на середу, 27 червня, поблизу автозаправки UPG.
Відомо, що в Skoda їхало двоє людей - і обидвоє були у нетверезому стані. Після зіткнення водій намагався втекти з місця події, однак його знайшли.
Водія Volkswagen госпіталізували. У нього - черепно-мозкова травма.
Очедвиці зазначили, що згодом приїхав чорний BMW X6, щоб «відмазати» винуватців аварії.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилася у ніч на середу, 27 червня, поблизу автозаправки UPG.
Відомо, що в Skoda їхало двоє людей - і обидвоє були у нетверезому стані. Після зіткнення водій намагався втекти з місця події, однак його знайшли.
Водія Volkswagen госпіталізували. У нього - черепно-мозкова травма.
Очедвиці зазначили, що згодом приїхав чорний BMW X6, щоб «відмазати» винуватців аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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