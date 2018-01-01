У Луцьку п'яний водій на Skoda «наздогнав» Volkswagen. ФОТО

У Луцьку, на вулиці Ковельській, п'яний водій на Skoda врізався у Volkswagen на іноземній реєстрації.Про цеповідомили очевидці події.Аварія трапилася у ніч на середу, 27 червня, поблизу автозаправки UPG.Відомо, що в Skoda їхало двоє людей - і обидвоє були у нетверезому стані. Після зіткнення водій намагався втекти з місця події, однак його знайшли.Водія Volkswagen госпіталізували. У нього - черепно-мозкова травма.Очедвиці зазначили, що згодом приїхав чорний BMW X6, щоб «відмазати» винуватців аварії.