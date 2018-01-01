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Під Луцькрадою – мітинг підприємців Старого ринку. ФОТО

Під Луцькрадою – мітинг підприємців Старого ринку. ФОТО
Під приміщенням луцької мерії мітингують підприємці Центрального (Старого) ринку.

Акція протесту вони розпочали вранці 27 червня перед засіданням сесії міської ради.

Зокрема, мітингувати під міськраду прийшли «базарники», які орендують землю в підприємця Любомира Пахолка, яку той своєю чергою орендує у міста.

Вони запевняють, що договорі оренди з Пахолком підписаний до 2027 року. Але мерія, мовляв, починає шукати підстави, аби розірвати договір і виселити підприємців, залишивши їх без роботи.

«Сьогодні на сесії мають вирішувати це питання. Нас більше 300 людей, які будуть без роботи. Ми хочемо працювати тільки там і залишатися тільки там», - розповіли підприємиця Леся, яка прийшла мітингувати разом з колегами.

Нагадаємо, учора, 26 червня, земельна комісія міськради вивчала ситуацію із підприємцем Любомиром Пахолком. На переконання членів комісії, він роками орендує землю на Центральному ринку за одним призначенням, а використовує зовсім в інших цілях. Зокрема, орендує як парковку, а використовує як торгові місця.

Під Луцькрадою – мітинг підприємців Старого ринку. ФОТО
Під Луцькрадою – мітинг підприємців Старого ринку. ФОТО
Під Луцькрадою – мітинг підприємців Старого ринку. ФОТО
Під Луцькрадою – мітинг підприємців Старого ринку. ФОТО
Під Луцькрадою – мітинг підприємців Старого ринку. ФОТО
Під Луцькрадою – мітинг підприємців Старого ринку. ФОТО


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Теги: мітинг, Луцькрада
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