Під Луцькрадою – мітинг підприємців Старого ринку. ФОТО





Акція протесту вони розпочали вранці 27 червня перед засіданням сесії міської ради.



Зокрема, мітингувати під міськраду прийшли «базарники», які орендують землю в підприємця Любомира Пахолка, яку той своєю чергою орендує у міста.



Вони запевняють, що договорі оренди з Пахолком підписаний до 2027 року. Але мерія, мовляв, починає шукати підстави, аби розірвати договір і виселити підприємців, залишивши їх без роботи.



«Сьогодні на сесії мають вирішувати це питання. Нас більше 300 людей, які будуть без роботи. Ми хочемо працювати тільки там і залишатися тільки там», - розповіли підприємиця Леся, яка прийшла мітингувати разом з колегами.



Нагадаємо, учора, 26 червня, земельна комісія міськради







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під приміщенням луцької мерії мітингують підприємці Центрального (Старого) ринку.Акція протесту вони розпочали вранці 27 червня перед засіданням сесії міської ради.Зокрема, мітингувати під міськраду прийшли «базарники», які орендують землю в підприємця, яку той своєю чергою орендує у міста.Вони запевняють, що договорі оренди з Пахолком підписаний до 2027 року. Але мерія, мовляв, починає шукати підстави, аби розірвати договір і виселити підприємців, залишивши їх без роботи.«Сьогодні на сесії мають вирішувати це питання. Нас більше 300 людей, які будуть без роботи. Ми хочемо працювати тільки там і залишатися тільки там», - розповіли підприємиця, яка прийшла мітингувати разом з колегами.Нагадаємо, учора, 26 червня, земельна комісія міськради вивчала ситуацію із підприємцем Любомиром Пахолком. На переконання членів комісії, він роками орендує землю на Центральному ринку за одним призначенням, а використовує зовсім в інших цілях. Зокрема, орендує як парковку, а використовує як торгові місця.

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