Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО

Ольга Валянік та ветеран АТО із полку спецпризначення «Азов» Олексій Кушнєр.



Одружилися вони у середу, 27 червня.



На церемонію, яка відбулась у луцькому ЦНАПі, зібралися десятки їхніх друзів, аби вітати із цим особливим днем.



Перед входом до приміщення актор театру «Гармидер», де грає Валянік, влаштували для пари міні-театралізоване дійство з кольоровими димовими шашками, янголами та пелюстками троянд.



Опісля вся процесія, співаючи пісень, вирушила святкувати одруження та смакувати шампанське "Fragolino Novellina".



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