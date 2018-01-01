вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО

Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
У Луцьку побралися відома волонтер Ольга Валянік та ветеран АТО із полку спецпризначення «Азов» Олексій Кушнєр.

Одружилися вони у середу, 27 червня.

На церемонію, яка відбулась у луцькому ЦНАПі, зібралися десятки їхніх друзів, аби вітати із цим особливим днем.

Перед входом до приміщення актор театру «Гармидер», де грає Валянік, влаштували для пари міні-театралізоване дійство з кольоровими димовими шашками, янголами та пелюстками троянд.

Опісля вся процесія, співаючи пісень, вирушила святкувати одруження та смакувати шампанське "Fragolino Novellina".
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: весілля, Кушнєр, Валянік, Луцьк, активіст, АТО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині з'явиться ще одна ОТГ
Сьогодні, 14:12
У Луцьку діти пили і курили на майданчику. ФОТО
Сьогодні, 14:06
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Сьогодні, 13:40
Бабусю з Волині, якій гуртом збирали гроші, прооперували
Сьогодні, 13:35
На Волині знайшли реліквії дохристиянської епохи. ФОТО
Сьогодні, 13:33
Схожі новини
Фотозони і білосніжні сукні: у замку Любарта - весільний фестиваль Фотозони і білосніжні сукні: у замку Любарта - весільний фестиваль
09 червень, 21:33
У Луцьку атовці блокують міську раду. ФОТО У Луцьку атовці блокують міську раду. ФОТО
14 травень, 11:35
У Луцьку минулого року 8 атовців вчинили суїцид У Луцьку минулого року 8 атовців вчинили суїцид
19 квітень, 13:26
Фінансування на житло луцьким атовцям зменшили удвічі Фінансування на житло луцьким атовцям зменшили удвічі
19 квітень, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не обманюйте, – депутат до колег щодо житлової програми для атовців
Сьогодні, 14:51
 0
Екс-заступнику мера Луцька призначили премію за місяць, коли він не працював
Сьогодні, 14:46
 0
Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком
Сьогодні, 14:28
 0
На Волині водій без прав на швидкості злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 0
Дорожній рекорд: частину автошляху на Волині зробили за надкороткий термін
Сьогодні, 14:16
 0
Медіа
відео
1/8