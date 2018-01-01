Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У Луцьку побралися відома волонтер Ольга Валянік та ветеран АТО із полку спецпризначення «Азов» Олексій Кушнєр.
Одружилися вони у середу, 27 червня.
На церемонію, яка відбулась у луцькому ЦНАПі, зібралися десятки їхніх друзів, аби вітати із цим особливим днем.
Перед входом до приміщення актор театру «Гармидер», де грає Валянік, влаштували для пари міні-театралізоване дійство з кольоровими димовими шашками, янголами та пелюстками троянд.
Опісля вся процесія, співаючи пісень, вирушила святкувати одруження та смакувати шампанське "Fragolino Novellina".
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Одружилися вони у середу, 27 червня.
На церемонію, яка відбулась у луцькому ЦНАПі, зібралися десятки їхніх друзів, аби вітати із цим особливим днем.
Перед входом до приміщення актор театру «Гармидер», де грає Валянік, влаштували для пари міні-театралізоване дійство з кольоровими димовими шашками, янголами та пелюстками троянд.
Опісля вся процесія, співаючи пісень, вирушила святкувати одруження та смакувати шампанське "Fragolino Novellina".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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