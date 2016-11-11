Луцьку школу просять «почекати» із ремонтом даху

У рамках перерозподілу бюджету Луцькради кошти, передбачені на ремонт даху у міській школі №5, спрямували на проведення робіт в інших навчальних закладах.Про це стало відомо під час сесії Луцькради 27 червня.Після доповіді очільниці департаменту фінансів та бюджету Луцькрадидепутатзауважила, що у рамках перерозподілу «зняли» кошти, передбачені на шатровий ремонт даху у школі №5. Надточій пригадала, що депутати у складі комісії виїжджали до навчального закладу та оглядали об’єкт – ремонт там вкрай потрібний, і «замазати-підмазати» буде зовсім недостатньо. Натомість Єлова розповіла, що у низці інших закладів освіти вже розпочали роботи, тому треба фінансувати їх завершення.«Роботи тут розпочаті, навіть встановлена нова заробітна плата для робітників», - повідомила директора департаменту фінансів та бюджету. Мовляв, в управлінні освіти переглянули можливості та вирішили кошти, які раніше планували віддати на ремонт даху 5-ої школи, спрямувати на фінансування вже розпочатих робіт в інших закладах.