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Луцьку школу просять «почекати» із ремонтом даху

Луцьку школу просять «почекати» із ремонтом даху
У рамках перерозподілу бюджету Луцькради кошти, передбачені на ремонт даху у міській школі №5, спрямували на проведення робіт в інших навчальних закладах.

Про це стало відомо під час сесії Луцькради 27 червня.

Після доповіді очільниці департаменту фінансів та бюджету Луцькради Лілії Єлової депутат Алла Надточій зауважила, що у рамках перерозподілу «зняли» кошти, передбачені на шатровий ремонт даху у школі №5. Надточій пригадала, що депутати у складі комісії виїжджали до навчального закладу та оглядали об’єкт – ремонт там вкрай потрібний, і «замазати-підмазати» буде зовсім недостатньо. Натомість Єлова розповіла, що у низці інших закладів освіти вже розпочали роботи, тому треба фінансувати їх завершення.

«Роботи тут розпочаті, навіть встановлена нова заробітна плата для робітників», - повідомила директора департаменту фінансів та бюджету. Мовляв, в управлінні освіти переглянули можливості та вирішили кошти, які раніше планували віддати на ремонт даху 5-ої школи, спрямувати на фінансування вже розпочатих робіт в інших закладах.

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Теги: ремонт, школа, Луцьк
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