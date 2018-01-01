Чи добре ви знаєте Конституцію: тест від «ВолиньPost»

Щорічно 28 червня Україна святкує День Конституції. Саме в цей день ухвалили першу Конституцію суверенної української держави. Прийняття закону стало найважливішим кроком для забезпечення та захисту прав і свобод кожної людини.Тожвітає українців зі святом та пропонує пройти тест, аби перевірити свої знання про найважливіший закон держави.Для того, аби розпочати тест, натисніть на напис "START QUIZ" на зображенні нижче. А після закінчення діліться результами у соцмережах.