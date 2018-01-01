Чи добре ви знаєте Конституцію: тест від «ВолиньPost»
Сьогодні, 09:10
Щорічно 28 червня Україна святкує День Конституції. Саме в цей день ухвалили першу Конституцію суверенної української держави. Прийняття закону стало найважливішим кроком для забезпечення та захисту прав і свобод кожної людини.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вітає українців зі святом та пропонує пройти тест, аби перевірити свої знання про найважливіший закон держави.
Для того, аби розпочати тест, натисніть на напис "START QUIZ" на зображенні нижче. А після закінчення діліться результами у соцмережах.
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Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вітає українців зі святом та пропонує пройти тест, аби перевірити свої знання про найважливіший закон держави.
Для того, аби розпочати тест, натисніть на напис "START QUIZ" на зображенні нижче. А після закінчення діліться результами у соцмережах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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