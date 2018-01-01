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У Луцьку на Перемоги - знову аварія: рух ускладнений. ФОТО

У Луцьку на Перемоги - знову аварія: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги сталася аварія за участю "чобітка" та легковика Audi.

Автопригода трапилася у середу, 27 червня, близько 16:15, поблизу 5 школи.

У сріблястий Opel врізалася темно-сіра Audi, остання, вочевидь, не дотрималася дистанції.

Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. На місці пригоди працює поліція. За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав.

Рух проспектом ускладнений.

Нагадаємо, на цьому ж відрізку дороги цього дня вранці сталася аварія.

У Луцьку на Перемоги - знову аварія: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку на Перемоги - знову аварія: рух ускладнений. ФОТО

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Теги: дтп, аварія
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