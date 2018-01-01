У Луцьку на Перемоги - знову аварія: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 16:36
У Луцьку на проспекті Перемоги сталася аварія за участю "чобітка" та легковика Audi.
Автопригода трапилася у середу, 27 червня, близько 16:15, поблизу 5 школи.
У сріблястий Opel врізалася темно-сіра Audi, остання, вочевидь, не дотрималася дистанції.
Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. На місці пригоди працює поліція. За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав.
Рух проспектом ускладнений.
Нагадаємо, на цьому ж відрізку дороги цього дня вранці сталася аварія.
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Автопригода трапилася у середу, 27 червня, близько 16:15, поблизу 5 школи.
У сріблястий Opel врізалася темно-сіра Audi, остання, вочевидь, не дотрималася дистанції.
Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. На місці пригоди працює поліція. За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав.
Рух проспектом ускладнений.
Нагадаємо, на цьому ж відрізку дороги цього дня вранці сталася аварія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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