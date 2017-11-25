Луцьк: мешканці ЛПЗ просять майданчик для вигулу собак
Сьогодні, 17:19
Мешканці району ЛПЗ у Луцьку просять мерію організувати «на районі» майданчик для вигулу собак.
Про це під час сесії Луцькради 27 червня повідомив депутат Микола Романюк.
Під час озвучення запитів Романюк повідомив, що до нього зі проханням звернулися мешканці мікрорайону ЛПЗ. Люди просять облаштувати ту майданчик для вигулу собак, аби вони могли спокійно гуляти із чотирилапими так, щоб у працівників муніципальної варти не виникало питань.
Однак, через те, що частина депутатів вже покинула сесійну залу, достатньої кількості голосів для підтримки запиту не знайшлося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це під час сесії Луцькради 27 червня повідомив депутат Микола Романюк.
Під час озвучення запитів Романюк повідомив, що до нього зі проханням звернулися мешканці мікрорайону ЛПЗ. Люди просять облаштувати ту майданчик для вигулу собак, аби вони могли спокійно гуляти із чотирилапими так, щоб у працівників муніципальної варти не виникало питань.
Однак, через те, що частина депутатів вже покинула сесійну залу, достатньої кількості голосів для підтримки запиту не знайшлося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Вусенко подасть до суду через наклеп
Сьогодні, 17:25
Поліція просить волинян впізнати чоловіків. ФОТО
Сьогодні, 17:20
Луцьк: мешканці ЛПЗ просять майданчик для вигулу собак
Сьогодні, 17:19
На Театральному майдані Луцька й далі «гудітимуть» концерти
Сьогодні, 17:03