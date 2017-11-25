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Луцьк: мешканці ЛПЗ просять майданчик для вигулу собак

Луцьк: мешканці ЛПЗ просять майданчик для вигулу собак
Мешканці району ЛПЗ у Луцьку просять мерію організувати «на районі» майданчик для вигулу собак.

Про це під час сесії Луцькради 27 червня повідомив депутат Микола Романюк.

Під час озвучення запитів Романюк повідомив, що до нього зі проханням звернулися мешканці мікрорайону ЛПЗ. Люди просять облаштувати ту майданчик для вигулу собак, аби вони могли спокійно гуляти із чотирилапими так, щоб у працівників муніципальної варти не виникало питань.

Однак, через те, що частина депутатів вже покинула сесійну залу, достатньої кількості голосів для підтримки запиту не знайшлося.

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Теги: сесія, собаки, вигул, майданчик
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