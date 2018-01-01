Волинському лікарю присвоїли почесне звання





Відповідний указ опублікований



В указі йдеться, що звання "заслужений" присвоїли за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм. почесне звання лікар отримав з нагоди Дня Конституції України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступнику головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Олександу Дударю присвоїли звання заслуженого лікаря України.Відповідний указ опублікований на сайті Президента.В указі йдеться, що звання "заслужений" присвоїли за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм. почесне звання лікар отримав з нагоди Дня Конституції України.

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