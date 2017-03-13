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На Сході України загинув волинянин

На Сході України загинув волинянин
На Сході України поблизу Південного, 28 червня загинув мешканець села Омельне Ківерцівського району, боєць 24-ої бригади Андрій Волос.

Цю інформацію Інформаційному агенству ВолиньPost підвердили у Ківерцівському районному військкоматі.

Андрію Волосу було 22 роки.

"У грудні виповнилося б 23. Він був контрактником із 2015 року", -розповів військовий комісар Василь Матюк.

Посадовець розповів, що хлопець лише місяць тому одружився. Родину про щзагибель волинянина повідомили вчора. За попередньою інформацією, ховатимуть бійця у рідному селі.

На сторінці 24-ої бригади подають інформацію про бій. Так, ворог відкрив вогонь зранку 28 червня з мінометів, станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів по житловим будинкам цього населеного пункту.

За мить чергові вогневі засоби вже відкрили вогонь по противнику. Як виявилося, під прикриттям вогню, впритул до містечка наблизилась група бойовиків.

Резервну групу, яка за хвилину вже вела бій на околиці Південного, очолив командир взводу Валерій Казімірович Шишак. В ході бою, який тривав майже пів години, він побачив, що важко поранений боєць резервної групи - 22-річний волинянин Андрій Волос. Валерій Шишак, разом із Олегом Лотоцьким кинулися рятувати свого підлеглого, однак Шишак також отримав кулю.

"Не дочекавшись свого командира, згодом від отриманих важких поранень помер і боєць резервної групи, 22 річний Андрій Олександрович Волос", - йдеться у повідомленні.

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Теги: смерть, боєць, Омельне
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