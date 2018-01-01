Концерт до Дня молоді у Луцьку скасували





Про це повідомили на сторінці Молодіжного центру Волині у Facebook.



«Святкування Дня молоді у неділю, 1 липня, відміняється», - йдеться у дописі.



«Причина − загибель волинянина Андрія Волоса у зоні АТО.



Команда організаторів заходу щиро співчуває рідним та близьким». - пишуть організатори.



Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що у зоні ООС загинув 24-річний волинянин Андрій Волос.

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