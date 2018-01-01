Концерт до Дня молоді у Луцьку скасували
Сьогодні, 11:20
У Луцьку скасували проведення концерту, присвяченого святкуванню Дня молоді.
Про це повідомили на сторінці Молодіжного центру Волині у Facebook.
«Святкування Дня молоді у неділю, 1 липня, відміняється», - йдеться у дописі.
«Причина − загибель волинянина Андрія Волоса у зоні АТО.
Команда організаторів заходу щиро співчуває рідним та близьким». - пишуть організатори.
Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що у зоні ООС загинув 24-річний волинянин Андрій Волос.
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Про це повідомили на сторінці Молодіжного центру Волині у Facebook.
«Святкування Дня молоді у неділю, 1 липня, відміняється», - йдеться у дописі.
«Причина − загибель волинянина Андрія Волоса у зоні АТО.
Команда організаторів заходу щиро співчуває рідним та близьким». - пишуть організатори.
Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що у зоні ООС загинув 24-річний волинянин Андрій Волос.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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