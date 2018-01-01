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Концерт до Дня молоді у Луцьку скасували

Концерт до Дня молоді у Луцьку скасували
У Луцьку скасували проведення концерту, присвяченого святкуванню Дня молоді.

Про це повідомили на сторінці Молодіжного центру Волині у Facebook.

«Святкування Дня молоді у неділю, 1 липня, відміняється», - йдеться у дописі.

«Причина − загибель волинянина Андрія Волоса у зоні АТО.

Команда організаторів заходу щиро співчуває рідним та близьким». - пишуть організатори.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що у зоні ООС загинув 24-річний волинянин Андрій Волос.

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Теги: концерт, Луцьк, траур
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