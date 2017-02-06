Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя
Сьогодні, 14:06
На Волинь привезуть тіло загиблого Андрія Волоса, який загинув від кулі ворога на Донбасі.
Про це повідомили на сторінці «Штаб Луцьк Автомайдан України» у Facebook.
Нагадаємо, 29 червня стало відомо про загибель на Донбасі волинянина з 24 бригади - Андрія Волоса.
«Зустрічаємо 01.07.2018 о 07:00 на Цуманському посту, та прямуємо колоною в напрямку м. Луцька, де в центрі міста відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Святотроїцького собору», - йдеться у дописі.
Отож, маршрут буде таким:
06:15 - Рівненське кільце;
07:00 - Цуманський пост;
08:00 - м.Луцьк, Театральний майдан - Святотроїцький Собор;
11:00 - виїзд колоною в напрямку с.Омельне Ківерцівського району.
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Про це повідомили на сторінці «Штаб Луцьк Автомайдан України» у Facebook.
Нагадаємо, 29 червня стало відомо про загибель на Донбасі волинянина з 24 бригади - Андрія Волоса.
«Зустрічаємо 01.07.2018 о 07:00 на Цуманському посту, та прямуємо колоною в напрямку м. Луцька, де в центрі міста відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Святотроїцького собору», - йдеться у дописі.
Отож, маршрут буде таким:
06:15 - Рівненське кільце;
07:00 - Цуманський пост;
08:00 - м.Луцьк, Театральний майдан - Святотроїцький Собор;
11:00 - виїзд колоною в напрямку с.Омельне Ківерцівського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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