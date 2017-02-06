Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя

На Волинь привезуть тіло загиблого, який загинув від кулі ворога на Донбасі.Про це повідомили на сторінці «Штаб Луцьк Автомайдан України» у Facebook.Нагадаємо, 29 червня стало відомо про загибель на Донбасі волинянина з 24 бригади - Андрія Волоса.«Зустрічаємо 01.07.2018 о 07:00 на Цуманському посту, та прямуємо колоною в напрямку м. Луцька, де в центрі міста відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Святотроїцького собору», - йдеться у дописі.Отож, маршрут буде таким:06:15 - Рівненське кільце;07:00 - Цуманський пост;08:00 - м.Луцьк, Театральний майдан - Святотроїцький Собор;11:00 - виїзд колоною в напрямку с.Омельне Ківерцівського району.