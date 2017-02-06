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Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя

Повідомили, коли на Волинь привезуть тіло загиблого Героя
На Волинь привезуть тіло загиблого Андрія Волоса, який загинув від кулі ворога на Донбасі.

Про це повідомили на сторінці «Штаб Луцьк Автомайдан України» у Facebook.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо про загибель на Донбасі волинянина з 24 бригади - Андрія Волоса.

«Зустрічаємо 01.07.2018 о 07:00 на Цуманському посту, та прямуємо колоною в напрямку м. Луцька, де в центрі міста відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Святотроїцького собору», - йдеться у дописі.

Отож, маршрут буде таким:

06:15 - Рівненське кільце;
07:00 - Цуманський пост;
08:00 - м.Луцьк, Театральний майдан - Святотроїцький Собор;
11:00 - виїзд колоною в напрямку с.Омельне Ківерцівського району.

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Теги: Донбас, війна, смерть, Волинь
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