Помер луцький екскурсовод Олег Виноградов

У Луцьку помер відомий екскурсоводПро це у Facebook повідомила«Краєзнавець-аматор, натхненник та ентузіаст збереження Старого міста, людина, якій всі ми завдячуємо можливістю оглядати підземелля луцького костелу.Він віддав цьому підземеллю практично 40 років життя, розбираючи та розчищаючи його разом з однодумцями з клубу «Ентузіаст» ще з початку 80-х років минулого століття. Десятиліттями проводив у ньому свої чудернацькі екскурсії, в які старався втиснути все те, що знав про це місце.Захоплена людина «на своїй хвилі», яка з віком і з часом накривала його все більше. Хтось захоплювався, хтось, навпаки, ганив. Але факт залишиться фактом: якби не Олег Олексійович, хтозна, чи побачив би сьогодні хтось ці загадкові лабіринти. Це ім’я нарівні з іменами інших відомих лучан назавжди вписане в історію нашого міста», - розповіла жінка.Також Ольга Мельничук-Адамчук зазначила, що прощання з чоловіком відбудеться 1 липня, на проспекті Волі, 62 (домашня адреса Виноградова).«Похорон відбудеться завтра, 01.07», - підкреслила жінка.