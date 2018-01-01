Волинські костел та чудотворна ікона на ретро фото

Сьогодні хочемо розповісти читачампро історію святинь села Мельниця, що на Ковельщини, яка ще вимагає вивчення.Все почалось з того, що в мережі Інтернет вдалось натрапити на світлину костелу Святого Йосипа з села Мельниця, яка була датована 1924 року. Архітектурна споруда викликає неабияке захоплення, не дивлячись на те, що на зображенні 1920-х років вона вже мала пошкоджений вигляд.Як виявилось історія святині розпочинається за різними джерелами 1749 або 1802 року. Фундатором храму був луцький підкоморій Єжи Ольшанський та магнатська родина Грохольських.Варто зауважити, що перед мурованим костелом, який бачимо на фото, тут існував дерев'яний, який з’явився в Мельниці в 1705 році. Три століття тому його звели за кошти чернігівського підкоморія Людвига Маневського.Потім власниками Мельниці стали Грохольські і вони вже фундували появу нового храму.У 1873 році російська влада закрила костел, а двома роками пізніше (у 1875 році) перетворила його в православну церкву. Будівлю тоді оздобили в стилі ампір, хоча від початку вона була оформлена за всіма правилами бароко.В 1920-х храм в Мельниці знов повернули католикам. На сайті «Замки та храми України» є інформація, що в 1929 році костел відновив за свої кошти граф Станіслав Чарнецький і навіть повернув Чудотворну ікону до храму. Бо весь цей час вона, до речі, була в Ковелі, в костелі Святої Анни.Після Другої світової війни мельницький храм занепав і виконував функції зерносховища. Сьогодні долю храму не краща, він руйнується і перебуває в запустінні. Ще гірше, що в тих краях постійно орудують «чорні археологи».Якщо ви уважно придивитесь, то побачите на зображенні ікону Божої Матері й не помилитеся. Це Чудотворний образ Мельницької Божої Матері, який довгий час притягував товпища прочан до Мельниці.За переказами ікона втрапила до села з колекції польського короля Яна ІІІ Собеського (1629-1696).Легенда розповідає про те, що під час «Віденської відсічі» 1683 року, так званого розгрому під Віднем османського війська візиря Кари-Мустафи об'єднаними польсько-австрійсько-німецько-козацькими військами під проводом Яна ІІІ Собеського, внаслідок якого було знято османську облогу габсбурзької столиці, польські війська захопили скарб. Серед цінностей було зображення Божої Матері, яке в свою чергу турки захопили в одній із битв в УгорщиніПроте цікаво, як же ікона далі потрапила від польського короля до костелу на Ковельщині? В результаті розвідок, вдалось знайти такі відомості. Виявляється, Яків Людвік Собеський, син польського короля Яна ІІІ Собеського подарував цей образ дружині вищезгаданого чернігівського підкоморія Людвига Маневського, який в 1705 році звів в Мельниці перший дерев’яний костел.Образ Божої Матері з Дитиною був написаний на мідному листі та прикрашений сріблястим платтям і золотими коронами.Прикро визнавати, але сьогодні Мельницька Чудотворна Божа Матір є окрасою костелу Христа Відкупителя в місті Холм Люблінського воєводства в Польщі, вона була туди вивезена в 1946 році.Текст: