У Луцьку в «Спортлото» виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО

У Луцьку, в одному із закладів «Спортлото» затримали підозрілого чоловіка. У нього виявили декілька пакетів із порошкоподібною речовиною білого кольору.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.У ніч на 2 липня в одному з закладів так званого спорт-лото у Луцьку патрульні помітили підозрілу особу.При перевірці у 37-річного чоловіка виявили кілька пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.На місце події викликали слідчо-оперативну групу.Усього ж за ніч на 2 липня у Луцьку правоохоронці оформили 8 адміністративних матеріалів на заклади спорт-лото, що працювали з порушенням режиму тиші.Вони розташовані за адресами: вул. Чехова, Рівненська, Словацького, Винниченка, пр. Грушевського, Соборності, Відродження та ін.Всі ці установи одразу закрили.