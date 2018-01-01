У Луцьку в «Спортлото» виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 09:34
У Луцьку, в одному із закладів «Спортлото» затримали підозрілого чоловіка. У нього виявили декілька пакетів із порошкоподібною речовиною білого кольору.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 2 липня в одному з закладів так званого спорт-лото у Луцьку патрульні помітили підозрілу особу.
При перевірці у 37-річного чоловіка виявили кілька пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Усього ж за ніч на 2 липня у Луцьку правоохоронці оформили 8 адміністративних матеріалів на заклади спорт-лото, що працювали з порушенням режиму тиші.
Вони розташовані за адресами: вул. Чехова, Рівненська, Словацького, Винниченка, пр. Грушевського, Соборності, Відродження та ін.
Всі ці установи одразу закрили.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 2 липня в одному з закладів так званого спорт-лото у Луцьку патрульні помітили підозрілу особу.
При перевірці у 37-річного чоловіка виявили кілька пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Усього ж за ніч на 2 липня у Луцьку правоохоронці оформили 8 адміністративних матеріалів на заклади спорт-лото, що працювали з порушенням режиму тиші.
Вони розташовані за адресами: вул. Чехова, Рівненська, Словацького, Винниченка, пр. Грушевського, Соборності, Відродження та ін.
Всі ці установи одразу закрили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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