вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в «Спортлото» виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО

У Луцьку в «Спортлото» виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО
У Луцьку, в одному із закладів «Спортлото» затримали підозрілого чоловіка. У нього виявили декілька пакетів із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

У ніч на 2 липня в одному з закладів так званого спорт-лото у Луцьку патрульні помітили підозрілу особу.

При перевірці у 37-річного чоловіка виявили кілька пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Усього ж за ніч на 2 липня у Луцьку правоохоронці оформили 8 адміністративних матеріалів на заклади спорт-лото, що працювали з порушенням режиму тиші.

Вони розташовані за адресами: вул. Чехова, Рівненська, Словацького, Винниченка, пр. Грушевського, Соборності, Відродження та ін.
Всі ці установи одразу закрили.
У Луцьку в «Спортлото» виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО
У Луцьку в «Спортлото» виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО
У Луцьку в «Спортлото» виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО
У Луцьку в «Спортлото» виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО
У Луцьку в «Спортлото» виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Луцьк, Спортлото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптики попереджають про дощ і похолодання
Сьогодні, 09:54
У Ковелі чоловік під «наркотою» керував автівкою
Сьогодні, 09:39
У Луцьку в «Спортлото» виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 09:34
Волинські митники затримали незаконну «євробляху»
Сьогодні, 09:21
Курс валют у Луцьку на 2 липня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії
16 червень, 12:23
Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО
04 червень, 13:33
Затримання наркоторговця у Луцьку: подробиці. ФОТО Затримання наркоторговця у Луцьку: подробиці. ФОТО
08 травень, 12:22
У Луцьку затримали фігуранта по справі обігу наркотиків, - джерело. ФОТО. ОНОВЛЕНО У Луцьку затримали фігуранта по справі обігу наркотиків, - джерело. ФОТО. ОНОВЛЕНО
07 травень, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики попереджають про дощ і похолодання
Сьогодні, 09:54
 0
У Ковелі чоловік під «наркотою» керував автівкою
Сьогодні, 09:39
 0
У Луцьку в «Спортлото» виявили чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 09:34
 0
Волинські митники затримали незаконну «євробляху»
Сьогодні, 09:21
 0
Курс валют у Луцьку на 2 липня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8