У Луцьку чоловіка, який напав на матір з ножем, відправили на лікування

У Луцьку чоловіка, який наніс множинні удари ножем власній матері, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, визнали неосудним – його відправили на примусове медичне лікування.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду від 22 червня.Випадок стався 10 жовтня 2017 року близько опівночі в одній із луцьких квартир. Чоловік наніс матері, яка лежала на ліжку, множинні удари кухонним ножем у спину, грудну клітку, пошкодивши легеню та печінку, що спричинило кровотечу. Окрім того, він спричинив непроникаючі рани на грудній клітці, на поперековій ділянці справа, в проекції гребня клубової кістки справа, в ділянці правого плеча. Травми класифікували як тяжкі тілесні ушкодження.Свідок у справі розповів, що потерпіла зателефонувала йому та попросила викликати швидку, бо почуває себе погано. Приїхавши до лікарні на огляд, свідок побачив рани, які кровоточили, та зрозумів, що ножові поранення наніс її син.У ході засідання чоловік свою винну визнав.Згідно із висновками експертизи, на момент вчинення виявляв злочину чоловік мав ознаки психозу з депресивно-параноїдною симптоматикою, що позбавляло його можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними. Тож, на думку суду, чоловік неосудний.Зрешою, суд ухвалив, що чоловіка треба примусово лікувати. Відтак, його госпіталізують у психіатричний заклад із посиленим наглядом.