Забили до смерті і поїхали на танці: подробиці жахливого пограбування на Волині

Злочинці, які уночі ввірвалися до будинку пенсіонера у Маневицькому районі, сильно побили дідуся, внаслідок чого той помер, та відібрали його пенсію, а після вчиненого вирушили на дискотеку., а подробиці злочину повідомили у вироку Луцького міськрайонного суду від 22 червня.Інцидент трапився близько 2-ої години ночі 4 червня 2017 року у селі Нові Підцаревичі Маневицького району Волинської області. Чоловік, змовившись із двома нетверезими спільниками, вирушив до дідусяУ ході засідання зі свідчень зловмисників стало відомо, що напередодні вони спільно відпочивали у барі «Криничка» в Оконську, небагато випили. Тоді один із них запропонував поїхати у село, де він «мав забрати гроші», а потім повернутися назад. Окрім того, разом із «трійцею» до села вирушив і неповнолітній, який чекав їх у машині.Біля будинку один зі спільників стояв на чатах, а двоє вибили двері та ввійшли всередину. Там власника били руками та ногами в голову, тулуб та руки, а також душили. Опісля зловмисники витягли із кишені сорочки діда 3,6 тис. грн пенсії та вирушили на дискотеку в Оконськ.У ході засідання родичка дідуся розповіла, що зранку їй зателефонувала мама та повідомила, що до будинку в селі вдерлися і його пограбували. Жінка застала вибиті двері та багато крові. Побитий дідусь розповів, що о 2-ій годині ночі він почув стукіт у двері, а згодом троє невідомих чоловіків витягли його на кухню, намагався зв’язати, повалили та били. Один сів на нього та завдав найбільше ударів, вимагаючи гроші, оскільки дідусь того дня отримав пенсію, а двоє обшукували хату. В подальшому із його кишені витягли близько 3690 гривень.За словами інших свідків, зранку дідові вже було важко говорити. Згодом його забрали в лікарню. Дідусь там розповів, що від отриманих побоїв він втратив свідомість, а вранці звернувся до сусідки, яка викликала швидку та подзвонила до його родичів. Потерпілий отримав черепно-мозкову травму, підшкірні крововиливи, забій головного мозку важкого ступеня та низку інших травм. Зрештою, від набряку мозку чоловік помер зранку 6 червня 2017 року. За висновком експертизи, наявність тілесних ушкоджень на верхніх кінцівках дідуся свідчить про те, що він намагався захищатися.У рішенні також йдеться, що всі троє зловмисників попередньо судимі. Зрештою, двом чоловікам присудили по 13 років ув’язнення із конфіскацією майна, третього «посадили» на 12 років.