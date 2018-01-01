У Луцьку ветеран Афганістану встромив собі ніж у серце

У Луцьку ветеран Афганістану скоїв самогубство у приміщенні Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану, що на проспекті Молоді, 14.Про цестало відомо з власних джерел.Відомо, що чоловік прийшов до приміщення спілки і після розмови з її представниками встромив собі ніж у груди в коридорі організації.На місце одразу ж виїхали медики та поліцейські, але чоловіка врятувати не вдалося.