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У Луцьку ветеран Афганістану встромив собі ніж у серце

У Луцьку ветеран Афганістану встромив собі ніж у серце
У Луцьку ветеран Афганістану скоїв самогубство у приміщенні Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану, що на проспекті Молоді, 14.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що чоловік прийшов до приміщення спілки і після розмови з її представниками встромив собі ніж у груди в коридорі організації.

На місце одразу ж виїхали медики та поліцейські, але чоловіка врятувати не вдалося.

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Теги: самогубство, ветеран, Афганістан, Луцьк
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