Подробиці самогубства афганця у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 18:17
Повідомили подробиці самогубства ветерана Афганістану, який встромив собі ножа у груди в Луцьку.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
На відео речниця волинських патрульних Ольга Бузулук розповіла, що чоловік був 1967 року народження, він - житель Любешівського району.
"Прийшов у приміщення спілки афганців на проспекті Молоді. Там він скаржився на своє життя, обурювався, що за ситуація в країні. Потім вийшов в коридор, там люди почули, що щось впало. Вийшли і побачили, що він сам встромив собі ніж в груди і, на жаль, помер на місці. Медики, які прибули на місце, констатували смерть. Тривають слідчі дії", - повідомила речниця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
На відео речниця волинських патрульних Ольга Бузулук розповіла, що чоловік був 1967 року народження, він - житель Любешівського району.
"Прийшов у приміщення спілки афганців на проспекті Молоді. Там він скаржився на своє життя, обурювався, що за ситуація в країні. Потім вийшов в коридор, там люди почули, що щось впало. Вийшли і побачили, що він сам встромив собі ніж в груди і, на жаль, помер на місці. Медики, які прибули на місце, констатували смерть. Тривають слідчі дії", - повідомила речниця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Чоловіче дефіле по-волинськи: у селі хлопці здивували глядачів незвичним виступом. ВІДЕО
Сьогодні, 18:42
Подробиці самогубства афганця у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 18:17
Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО
Сьогодні, 18:15
У Луцьку на «зебрі» збили людину. ФОТО 18+
Сьогодні, 18:04