Подробиці самогубства афганця у Луцьку. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.



На відео речниця волинських патрульних Ольга Бузулук розповіла, що чоловік був 1967 року народження, він - житель Любешівського району.



"Прийшов у приміщення спілки афганців на проспекті Молоді. Там він скаржився на своє життя, обурювався, що за ситуація в країні. Потім вийшов в коридор, там люди почули, що щось впало. Вийшли і побачили, що він сам встромив собі ніж в груди і, на жаль, помер на місці. Медики, які прибули на місце, констатували смерть. Тривають слідчі дії", - повідомила речниця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили подробиці с амогубства ветерана Афганістану, який встромив собі ножа у груди в Луцьку Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.На відео речниця волинських патрульнихрозповіла, що чоловік був 1967 року народження, він - житель Любешівського району."Прийшов у приміщення спілки афганців на проспекті Молоді. Там він скаржився на своє життя, обурювався, що за ситуація в країні. Потім вийшов в коридор, там люди почули, що щось впало. Вийшли і побачили, що він сам встромив собі ніж в груди і, на жаль, помер на місці. Медики, які прибули на місце, констатували смерть. Тривають слідчі дії", - повідомила речниця.

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