вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Подробиці самогубства афганця у Луцьку. ВІДЕО

Подробиці самогубства афганця у Луцьку. ВІДЕО
Повідомили подробиці самогубства ветерана Афганістану, який встромив собі ножа у груди в Луцьку.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

На відео речниця волинських патрульних Ольга Бузулук розповіла, що чоловік був 1967 року народження, він - житель Любешівського району.

"Прийшов у приміщення спілки афганців на проспекті Молоді. Там він скаржився на своє життя, обурювався, що за ситуація в країні. Потім вийшов в коридор, там люди почули, що щось впало. Вийшли і побачили, що він сам встромив собі ніж в груди і, на жаль, помер на місці. Медики, які прибули на місце, констатували смерть. Тривають слідчі дії", - повідомила речниця.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, афганець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловіче дефіле по-волинськи: у селі хлопці здивували глядачів незвичним виступом. ВІДЕО
Сьогодні, 18:42
З подяками та тортом: луцький ЦНАП відсвяткував «День народження»
Сьогодні, 18:28
Подробиці самогубства афганця у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 18:17
Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО
Сьогодні, 18:15
У Луцьку на «зебрі» збили людину. ФОТО 18+
Сьогодні, 18:04
Схожі новини
Загинув волинський керівник ансамблю воїнів-афганців «Віват» Загинув волинський керівник ансамблю воїнів-афганців «Віват»
07 червень, 2015, 08:55
У Ковелі під час застілля зарізали чоловіка У Ковелі під час застілля зарізали чоловіка
Сьогодні, 16:07
Забили до смерті і поїхали на танці: подробиці жахливого пограбування на Волині Забили до смерті і поїхали на танці: подробиці жахливого пограбування на Волині
Сьогодні, 14:32
У Луцьку попрощалися із Героєм Андрієм Волосом. ФОТО У Луцьку попрощалися із Героєм Андрієм Волосом. ФОТО
Сьогодні, 06:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 липня
Сьогодні, 19:00
 0
П'яний лучанин «загубив» авто біля Світязя
Сьогодні, 18:57
 0
У Шацьку чоловік хотів покінчити з життям
Сьогодні, 18:48
 0
Чоловіче дефіле по-волинськи: у селі хлопці здивували глядачів незвичним виступом. ВІДЕО
Сьогодні, 18:42
 0
З подяками та тортом: луцький ЦНАП відсвяткував «День народження»
Сьогодні, 18:28
 0
Медіа
відео
1/8