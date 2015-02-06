На Волинь завітає віце-прем'єр міністр України

Павло Розенко.



Про це повідомили у прес-службі голови Волинської ОДА.



Зазначають, що візит відбудеться у п'ятницю, 6 липня.



У зв'язку з візитом Розенка переносяться заходи, присвячені 100 дням перебуванню на посаді голови Волинської ОДА Олександра Савченка.

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