На Волинь завітає віце-прем'єр міністр України
Сьогодні, 09:12
Волинь відвідає віце-прем'єр міністр Павло Розенко.
Про це повідомили у прес-службі голови Волинської ОДА.
Зазначають, що візит відбудеться у п'ятницю, 6 липня.
У зв'язку з візитом Розенка переносяться заходи, присвячені 100 дням перебуванню на посаді голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
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Про це повідомили у прес-службі голови Волинської ОДА.
Зазначають, що візит відбудеться у п'ятницю, 6 липня.
У зв'язку з візитом Розенка переносяться заходи, присвячені 100 дням перебуванню на посаді голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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