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На Волинь завітає віце-прем'єр міністр України

На Волинь завітає віце-прем'єр міністр України
Волинь відвідає віце-прем'єр міністр Павло Розенко.

Про це повідомили у прес-службі голови Волинської ОДА.

Зазначають, що візит відбудеться у п'ятницю, 6 липня.

У зв'язку з візитом Розенка переносяться заходи, присвячені 100 дням перебуванню на посаді голови Волинської ОДА Олександра Савченка.

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Теги: візит, Волинь, Павло Розенко
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