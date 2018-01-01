Програма візиту віце-прем'єр міністра на Волинь
Сьогодні, 09:46
На Волинь завітає віце-прем'єр міністр України Павло Розенко.
Нагадаємо, візит відбудеться у п'ятницю, 6 липня.
12:15 — міністр прибуває у Луцьк. Його зустрічатимуть голова Волинської ОДА Олександр Савченко та генеральний консул Республіки Польща у місті Луцьку Веслав Мазур.
12:30-14:00 — переїзд до с. Павлівка Іваничівського району — місця вшанування пам'яті загиблих українців та поляків.
14:00-15:00 — вшанування пам'яті загиблих. Пам'ятник примирення українського та польського народів.
15:00-16:30 — переїзд до Луцька.
16:30-17:15 — резервний час.
17:30-18:15 — запис інтерв'ю для програми «Актуально» («12 канал»).
18:15-19:00 — спілкування з головними редакторами місцевих інтернет-видань.
19:00-20:00 — резервний час.
У програмі можливі зміни.
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Нагадаємо, візит відбудеться у п'ятницю, 6 липня.
12:15 — міністр прибуває у Луцьк. Його зустрічатимуть голова Волинської ОДА Олександр Савченко та генеральний консул Республіки Польща у місті Луцьку Веслав Мазур.
12:30-14:00 — переїзд до с. Павлівка Іваничівського району — місця вшанування пам'яті загиблих українців та поляків.
14:00-15:00 — вшанування пам'яті загиблих. Пам'ятник примирення українського та польського народів.
15:00-16:30 — переїзд до Луцька.
16:30-17:15 — резервний час.
17:30-18:15 — запис інтерв'ю для програми «Актуально» («12 канал»).
18:15-19:00 — спілкування з головними редакторами місцевих інтернет-видань.
19:00-20:00 — резервний час.
У програмі можливі зміни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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