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Програма візиту віце-прем'єр міністра на Волинь

Програма візиту віце-прем'єр міністра на Волинь
На Волинь завітає віце-прем'єр міністр України Павло Розенко.

Нагадаємо, візит відбудеться у п'ятницю, 6 липня.

12:15 — міністр прибуває у Луцьк. Його зустрічатимуть голова Волинської ОДА Олександр Савченко та генеральний консул Республіки Польща у місті Луцьку Веслав Мазур.

12:30-14:00 — переїзд до с. Павлівка Іваничівського району — місця вшанування пам'яті загиблих українців та поляків.

14:00-15:00 — вшанування пам'яті загиблих. Пам'ятник примирення українського та польського народів.

15:00-16:30 — переїзд до Луцька.

16:30-17:15 — резервний час.

17:30-18:15 — запис інтерв'ю для програми «Актуально» («12 канал»).

18:15-19:00 — спілкування з головними редакторами місцевих інтернет-видань.

19:00-20:00 — резервний час.

У програмі можливі зміни.

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Теги: Павло Розенко, Волинь
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