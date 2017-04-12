У Луцьку знайшли людські останки часів війни

У Луцьку мають намір перепоховати останки загиблого військовослужбовця часів Другої світової війни.Про це йдеться у проекті рішень виконавчого комітету.Зокрема, на найближчому засіданні виконкому, що відбудеться 4 липня, мають намір розглянути питання щодо надання дозволу на перепоховання.У пояснювальній записці до проекту рішення повідомляють, що у травні цього року на території приватної присадибної ділянки на вулиці Львівській, 37 під час прокладання траншеї для водопроводу випадково виявили людські останки.Речі ж, виявлені разом з людськими останками, а саме: кирзові чоботи, ґудзики, патрони тощо, дозволили припустити, що це невідоме поховання часів Другої світової війни.Враховуючи звернення Волинської обласної ради організації ветеранів від з метою гідного вшанування загиблого військовослужбовця часів Другої світової війни вважають за необхідне здійснити перепоховання його останків на території меморіального комплексу на вулиці Львівській.