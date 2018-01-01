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Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО

Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Грибний сезон стартував, тож волиняни почали продавати на ринках області перші лісові знахідки. Асортимент грибів, щоправда, поки не надто великий, але попит, кажуть продавці, є.

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost дізналося ціни на гриби на Центральному (Старому) ринку у Луцьку для вже традиційної рубрики "Від і до".

Так, за кілограм маслюків, які привезли з околиць Луцька, просять 22 гривні, за кілограм лисичок – 120 гривень. Гриб, який звикли називати бабкою, коштує на Старому ринку 40 гривень за кілограм.

Окрім того, за кілограм "польських" грибів просять 50 гривень. Продавець розповідає, що привіз їх із Горохова. А кілограм "червоноголовців", привезених із Рожища, пропонують купити за 70 гривень.

Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО


Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО


Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО


Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО




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Теги: Ринок, гриби, ціни, Луцьк, вибір редактора
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