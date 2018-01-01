Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО

Грибний сезон стартував, тож волиняни почали продавати на ринках області перші лісові знахідки. Асортимент грибів, щоправда, поки не надто великий, але попит, кажуть продавці, є.Тождізналося ціни на гриби на Центральному (Старому) ринку у Луцьку для вже традиційної рубрики "Від і до".Так, за кілограм маслюків, які привезли з околиць Луцька, просять, за кілограм лисичок –. Гриб, який звикли називати бабкою, коштує на Старому ринкуза кілограм.Окрім того, за кілограм "польських" грибів просять. Продавець розповідає, що привіз їх із Горохова. А кілограм "червоноголовців", привезених із Рожища, пропонують купити за