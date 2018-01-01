У Луцьку побував відомий інженер-винахідник. ФОТО
Сьогодні, 16:59
Француз Ліонель Серра, який бере участь у незвичайному веломарафоні, побував у Луцьку.
З метою впровадження новітніх інноваційних технологій у сфері збереження енергії та залучення сонячної енергії для застосування у світовій економіці ініціативна група в складі більше 40 осіб з країн Європейської співдружності здійснює велосипедний марафон «The Sun Trip», - повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Маршрут проходить по легендарному Шовковому шляху від Франції до Китаю через Швейцарію, Німеччину, Чехію, Польщу та Білорусь.
Один із учасників марафону – Ліонель Серра виявив бажання проїхати Україною. Він вирішив взяти участь у веломаршруті не лише заради спорту, а також як науковець-винахідник та підприємець.
Ліонель Серра користується лише електрокаром, розробляє і тестує електромотори.
Наразі француз проїхав більше 2 тисяч кілометрів. Професор розповів, що за час мандрівки зустрів в Україні хороших друзів, йому сподобалася місцева природа та дороги.
«До нас приїхав один із кращих фахівців із питань збереження енергії у всьому світі! Ліонелю сподобався наш волинський край та люди. Основна мета поїздки – показати цінність сонячної енергії, яка допоможе зекономити енергоресурси. Хочеться, щоб до міжнародної співпраці долучалися і наші місцеві фахівці, які хочуть розвиватися в цьому напрямку», – зазначив директор Волинського обласного центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» Володимир Новосад.
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З метою впровадження новітніх інноваційних технологій у сфері збереження енергії та залучення сонячної енергії для застосування у світовій економіці ініціативна група в складі більше 40 осіб з країн Європейської співдружності здійснює велосипедний марафон «The Sun Trip», - повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Маршрут проходить по легендарному Шовковому шляху від Франції до Китаю через Швейцарію, Німеччину, Чехію, Польщу та Білорусь.
Один із учасників марафону – Ліонель Серра виявив бажання проїхати Україною. Він вирішив взяти участь у веломаршруті не лише заради спорту, а також як науковець-винахідник та підприємець.
Ліонель Серра користується лише електрокаром, розробляє і тестує електромотори.
Наразі француз проїхав більше 2 тисяч кілометрів. Професор розповів, що за час мандрівки зустрів в Україні хороших друзів, йому сподобалася місцева природа та дороги.
«До нас приїхав один із кращих фахівців із питань збереження енергії у всьому світі! Ліонелю сподобався наш волинський край та люди. Основна мета поїздки – показати цінність сонячної енергії, яка допоможе зекономити енергоресурси. Хочеться, щоб до міжнародної співпраці долучалися і наші місцеві фахівці, які хочуть розвиватися в цьому напрямку», – зазначив директор Волинського обласного центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» Володимир Новосад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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